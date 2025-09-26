Astfel, din 12 noiembrie, pasagerii Ryanair nu vor mai descărca și imprima cărțile de îmbarcare, ci vor prezenta documentul digital generat de aplicația dedicată, după efectuarea check-in-ului.

„Aproape 80% dintre cei peste 206 milioane de pasageri Ryanair folosesc deja cărți de îmbarcare digitale. Trecerea Ryanair la cărți de îmbarcare 100% digitale, începând cu 12 noiembrie, vine în urma altor industrii cheie de bilete (cum ar fi festivaluri, evenimente muzicale și sportive) care au trecut cu succes la bilete exclusiv digitale”, se arată în anunțul companiei.

În aeroporturi ar trebui să rămână doar punctele de livrare a bagajelor de cală, iar compania nu a menționat cum vor ajunge la bordul avioanelor pasagerii care, dintr-un motiv sau altul, nu se pot înregistra prin intermediul aplicației sau al site-ului de internet.