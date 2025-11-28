Rețetă de kataif

Kataiful este un desert foarte apreciat de cunăscători, ce aparține bucătăriei orientale. Odată cu apariția restaurantelor cu specific libanez, acest desert a devenit unul dintre preferatele clienților. Kataiful seamănă cu clătitele românești, este extrem de delicios, iar rețeta este una simplă, foarte rapidă și o poți încerca oricând și în bucătăria ta.

Ingrediente:

1 cană de făină;

1/2 de cană de griș;

1/4 de cană de zahăr;

1 linguriță de bicarbonat de sodiu;

2 căni de apă.

Se amestecă toate aceste ingrediente cu mixerul până când se obține o compoziție consistentă, asemănătoare cu cea a clătitelor. Apoi se toarnă în tigaia încinsă forme circulare de dimensiuni mici și se prăjesc la foc mic, doar pe o parte. Se lasă la răcit, apoi se umplu pe partea neprăjită cu brânză, nuci sau migdale măcinate și se lipesc marginile.

Se pot pune la cuptor într-o tavă unsă cu puțin unt sau pot fi prăjite în ulei, pe ambele părți, pentru a deveni crocante. Se scot și se așează pe o farfurie tapetată cu servețele pentru ca surplusul de ulei să fie absorbit.

Reteta sirop pentru kataif

Separat pregătim siropul pe care îl vom turna peste ele. Pentru asta avem nevoie de:

1 cană de apă;

1 cană de zahăr;

zeama de la o lămâie.

Lăsăm să fiarbă până când siropul capătă o ușoară consistență, apoi îl turnăm peste kataifurile așezate pe o farfurie. Pentru o savoare și un gust de neuitat se consumă calde.