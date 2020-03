Ce tipuri de cladiri de birouri intalnim intr-un complex imobiliar

Este un trend, benefic din toate punctele de vedere, de a construi nu o cladire, ci complexe intregi care sa contina locuinte, cladiri de birouri, spatii comerciale si multe alte facilitati. Aceste lucruri atrag oamenii si investitorii si reprezinta o piesa importanta in dezvoltarea economiei locale. Este si cazul complexului Magnolia Residence Sibiu, care ofera un cartier cu toate cele necesare. In acest complex exista spatii birouri sibiu, spatii comerciale si cladiri de apartamente.

Mai pe larg, avem 3 cladiri de birouri cu 5 etaje. La parter sunt spatii comerciale si la etajele 1-5 sunt prevazute ample spatii pentru birouri. Suprafata utila totala a unei cladiri este de 2300 mp. Asadar, totalul pentru cele 3 cladiri este de 6900 mp utili de spatii comerciale si birouri de vanzare sau de inchiriat. Locatia acestor cladiri este in Calea Surii Mici, in cadrul ansamblului Magnolia Residence Sibiu, reprezentand un proiect de 1132 apartamente care se finalizeaza in acest an. In prezent, in acest ansamblu locuiesc peste 800 familii. De asemenea, Ansamblul Magnolia Residence se va extinde in etapa 2, incepand cu anul 2021, cu alte 600-800 apartamente. In zona exista si alte proiecte rezidentiale. Complexul comercial este in apropierea Zonei Industriale Vest a Sibiului, unde lucreaza mii de angajati, langa autostrada A1, aeroportul international Sibiu si zona comerciala Vest a Sibiului.

Cum spuneam, intr-un complex, in general, exista mai multe tipuri de cladiri. Astfel, avem acele cladiri de birouri ce pot fi achizitionate sau inchiriate. Acestea sunt de obicei clasificate in proprietati urbane sau proprietati in afara orasului. Cladirile de birouri precum cele din Magnolia Residence Sibiu se afla in imediata apropiere a orasului. Un complex de cladiri de birouri se refera, in general, la o grupare de elemente arhitecturale care faciliteaza producerea de activitati precum prelucrarea datelor sau furnizarea de servicii de afaceri. Nu exista parametri definiti, in general, pentru a descrie acest tip de complex strict dintr-o perspectiva arhitecturala.

In vernacularul comun, un complex de birouri este pur si simplu un loc in care oamenii indeplinesc colectiv activitati de birou intr-o locatie care depaseste sfera unui mic birou. Exista multe dezbateri si cercetari in ceea ce priveste crearea celui mai eficient mediu de birou atat pentru lucratori, cat si pentru vizitatori, din perspectiva arhitecturala. Practic, toti sunt de acord ca mediul fizic al unui birou are un impact semnificativ asupra productivitatii si satisfactiei locului de munca.

Tot aici puteti gasi si spatii comerciale de inchiriat sibiu. Sibiul este o zona prolifica nu numai pentru corporatii, ci si pentru alte tipuri de afaceri, de tip comercial. De aceea, cerinta pentru inchirieri spatii comerciale sibiu este in continua crestere. Pentru asta, puteti accesa eurosibimobiliare.ro unde veti descoperi o gama variata de oferte. Ce include un spatiu comercial? Acesta poate include proprietatile care adapostesc restaurante si comercianti cu amanuntul. Acestea pot fi cladiri individuale cu mai multi chiriasi sau de unica folosinta. Sectorul este complex, deoarece tipul de centru comercial este determinat de valori precum marimea, zona comerciala, conceptul si tipurile si numarul de locatari.

Cladirile de locuinte sunt destinate celor care doresc un apartament. Foarte multi angajati ai centrelor comerciale sau cladirilor de birouri prefera sa cumpere un apartament intr-un astfel de complex, pentru ca ar avea ca avantaj apropierea de locul de munca. Asta inseamna si o economie de timp personal, ce poate fi fructificat in scopuri recreative si nu numai.

De asemenea, intr-un complex precum Magnolia Residence Sibiu se poate dezvolta si un Centru Medical, Supermarket, Firma IT, farmacie si multe alte facilitati. A locui intr-un asemenea complex reprezinta un avantaj extraordinar pentru oricine.