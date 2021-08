Raed Arafat exclude categoric un lockdown și restricții de circulație în următoarele săptămâni, chiar dacă vor crește infectările COVID-19 din cauza noii tulpini Delta.

„Nu văd așa ceva, urmărim incidențele, impactul, în fiecare județ. Avem DSP, Comitetul județean, Comitetul municipal în București, care urmăresc situația și comunică cu noi. Sper să nu ajungem la măsuri care să fie foarte dure. Să modulam situația, care depinde de noi.

Dacă respectăm masurile, limităm răspândirea. Dacă limităm raspândirea și având și 5 milioane de persoane vacciante, atunci poate că impactul pe sistemul medical și pe societate sa fie mult mai limitat decât in valurile trecute”, a explicat Raed Arafat, la conferința de presă de marți pentru pregătirea României în valul 4 COVID-19..

„Lockdown cum a fost înainte nu se preconizează pentru că avem alte mijloace şi alte posibilităţi. Noi oricum nu am fost într-un lockdown total, să spunem că am închis ţara cum s-a întâmplat în alte ţări şi au ajuns la ockdown total. Noi am avut poate o situaţie mai serioasă la începutul pandemiei, în primele două luni.

Dar după asta, noi am mers pe incidenţe, pe măsuri mai mult locale sau zonale, nu pe măsuri generale, naţionale, cu mici excepţii. Și acest lucru cred că va fi din nou abordarea noastră mai departe.

Hotărârea de guvern care este valabilă şi care urmează să fie prelungită pentru prelungirea stării de alertă prevede şi incidenţele de 2 la mie, de 3 la mie şi care spune clar ce se întâmplă, când ne întoarcem la situaţia de dinainte de 1 august, când ne întoarcem la situaţia de la 1 iunie. Sunt măsuri care vor fi luate pe zonă”, a mai menționat șeful DSU.

Raed Arafat a mai transmis că autorităţile nu mai doresc închiderea unor activităţi care au fost suspendate în perioada pandemiei.

„Dacă într-o zonă ajungem la o anumită incidenţă, care prevede să se limiteze accesul în unele zone, atunci se va aplica această măsură, dar bineînţeles coroborată şi cu ce avem acum la îndemână, şi anume identificarea persoanelor vaccinate care pot intra într-o zonă fără un risc major, ca să nu închidem anumite activităţi, care poate nu sunt activităţi esenţiale, dar nu vrem să le închidem în final, cum altădată s-au închis.

Asta urmează să se decidă, să vină cu deciziile de la CNSU, de la hotărârea de Guvern şi să fie explicate mai departe în următoarea perioadă”, a conchis secretarul de stat în MAI Raed Arafat.