Întrebat, după Consiliul Naţional al PNL ce vor face liberalii, dacă nu îşi vor putea organiza Congresul la Romexpo, aşa cum e stabilit acum, Orban a spus: "Noi am discutat şi am pregătit şi variante de rezervă, să facem în aer liber, cu două locaţii posibile, fie Stadionul Arcul de Triumf, fie Romaero, din câte am înţeles. Aceste chestiuni ţin de Comisia de organizare a Congresului care este condusă de domnul Stolojan".

Orban a afirmat că foarte mulţi liberali i-au comunicat că anumiţi preşedinţi ai filialelor judeţene vor să controleze votul delegaţilor.

"Vorbim de două sisteme de control al votului, un sistem prin reprezentanţi şi un sistem prin fotografierea buletinului de vot.

(...) Există astfel de discuţii în grupuri restrânse în conducerile unor filiale care îl susţin pe Florin Cîţu, nu în filialele care mă sprijină pe mine. (...) Eu îndrăznesc să nădăjduiesc că şi minţile mai înfierbântate care încearcă să determine acest control care îi va împiedica pe oameni să voteze cu mine vor renunţa la această tentativă, pentru că altfel noi suntem pregătiţi la orice fel de control exercitat asupra votului să luăm atitudine", a menţionat Orban.