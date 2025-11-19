Potrivit informațiilor publicate de Ziarul de Iași, acesta conducea pe strada Anastasie Panu și, la intersecția cu bulevardul Ștefan cel Mare, ar fi ignorat semnalul luminos, continuând deplasarea către strada Iancu Bacalu.

Bărbatul fost prins trecând pe roșu

O autospecială de poliție aflată în zonă a observat manevra și l-a oprit imediat. Agenții i-au aplicat o amendă de 660 de lei și i-au suspendat permisul pentru 30 de zile, sancțiune standard pentru trecerea pe roșu.

Nemulțumit de procesul-verbal, Grumeza a contestat sancțiunea în instanță. El a susținut că semaforul ar fi fost pe galben și că ar fi încercat să facă loc autospecialei care circula cu semnalele sonore și luminoase în funcțiune. În sprijinul său a fost prezentată și o martoră, care a relatat aceeași versiune.

Judecătorii nu au dat însă curs argumentelor prezentate. Instanța a constatat că, în momentul opririi, adjunctul Poliției Locale nu le spusese agenților că ar fi dorit să faciliteze trecerea autospecialei. În plus, înregistrarea video pusă la dispoziție de Inspectoratul de Poliție Județean arăta că Grumeza se afla singur în autoturism, motiv pentru care declarația martorei a fost considerată nesusținută de fapte.

Magistrații au concluzionat că procesul-verbal al polițiștilor rutieri este corect întocmit și nu a fost infirmat de probele aduse. Contestația lui Grumeza a fost respinsă, iar sancțiunea menținută.

Adjunctul Poliției Locale a atacat decizia Judecătoriei, iar dosarul se află acum pe rolul Tribunalului Iași, unde urmează să se pronunțe verdictul final.