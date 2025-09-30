Cerere mare de muncitori în agricultură

Pentru sezonul octombrie 2025 – mai 2026, fermierii spanioli caută forță de muncă suplimentară. Joburile sunt disponibile în special pentru bărbați și cupluri, iar angajatorii pun accent pe disponibilitatea de a lucra pe termen lung și pe capacitatea de a face față muncii fizice solicitante. În general, cazarea este asigurată, iar programul de lucru include pauze regulate.

Cât se câștigă la culesul de portocale

Veniturile muncitorilor variază între 1.700 și 2.400 de euro lunar, în funcție de productivitate și de numărul de ore lucrate. Plata se face, de cele mai multe ori, în funcție de cantitatea recoltată, ceea ce înseamnă că un muncitor harnic poate depăși cu mult salariul de bază. În anumite cazuri, se oferă și bonusuri pentru randament.

Astfel, în șase luni de muncă intensă, un român poate aduna sume considerabile, mult peste ceea ce ar reuși să economisească în țară într-o perioadă similară.

Comparația cu salariile din România

Diferența devine evidentă atunci când este comparată cu venitul unui tânăr angajat în structurile statului. Spre exemplu, un jandarm român de 23 de ani, aflat la început de carieră, are un salariu net de aproximativ 7.300 de lei, la care se adaugă o subvenție pentru chirie de peste 1.100 de lei.

Chiar dacă beneficiază de sporuri și de o leafă stabilă, câștigul său lunar este mai mic decât cel obținut de un muncitor sezonier în agricultură, în Spania.