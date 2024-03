Paștele Cailor reprezintă Înălțarea Domnului sau Ispasul, una dintre cele mai importante sărbători închinate Mântuitorului Iisus Hristos. Aceasta are loc în fiecare an, la 40 de zile de la Învierea Sa. Nu are o dată fixă. Anul acesta, Învierea Domnului pică pe data de 5 mai, iar Înălțarea Domnului va fi sărbătorită pe data de 13 iunie 2024.

Această zi sfântă amintește de Înălțarea Mântuitorului la cer, de pe Muntele Măslinilor. După ce i-a binecuvântat pe Apostolii săi, doi îngeri au apărut, iar Iisus Hristos s-a ridicat în aer și un nor l-a făcut nevăzut.

Așadar, Paştele Cailor sau Ispasul, aşa cum este denumită în popor această sărbătoare, are loc în ziua de Înălţarea la Cer a Mântuitorului. De-a lungul timpului, a fost un prilej pentru tot felul de târguri când caii nu erau puşi la căruţă, ci se făceau slujbe pentru sănătatea lor.

Tradiții și obiceiuri de Înălțarea Domnului

De Ispas, oamenii se salută folosind cuvintele „Hristos s-a Înălțat!” și „Adevărat s-a Înălțat!”. De asemenea, nu se coase, nu se țese și nu se croiește în această zi de mare sărbătoare. Este interzis să speli haine.

De Înălțarea Domnului, creștinii ortodocși merg la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie, aprind lumânări și se roagă. Totodată, gospodinele vopsesc ouă pentru ultima dată în acest an, iar vopseaua rămasă trebuie pusă la rădăcina unui pom.

În ziua de Ispas, femeile merg la mormintele celor adormiți, pentru a le aprinde lumânări. Oamenii poartă frunze de nuc și leuștean la brâu, deoarece așa a avut și Isus Hristos când S-a înălțat la ceruri. În unele regiuni ale țării, localnicii obișnuiesc să împodobească toate casele cu crenguțe de paltin.

De Înălțarea Domnului, vitele sunt bătute cu frunze de leuștean pentru a se îngrășa și a fi sănătoase tot restul anului.

SURSA