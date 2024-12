Pe baza stiintei antice a citirii in palma, stim ca liniile si simbolurile sunt asociate cu personalitatile si cu perspectivele viitoare din punct de vedere al carierei, vietii, mariajului, banilor si sanatatii.

Practica ghicirii viitorului prin studierea palmelor isi are radacinile in astrologia indiana (Hindu-Vedic). Pe baza catorva scrieri vechi se pare ca in urma cu cateva mii de ani a apaut o carte ce continea 567 de versete.

Originea citirii in palma

Se crede ca cititul in palma, practicat initial in India, s-a raspandit in intreaga lume prin China, Tibet, Egipt, Persia si cateva tari europene.

Astrologia greaca

Se mai spune ca invatatul grec, Anaxagoras, a invatat in India cititul in palma si apoi i-a transmit invataturile si lui Hermes.

Secretele lui Alexandru cel Mare

Aristotel a gasit intr-unul dintre tempele inchinate lui Hermes o lucrare despre cititul in palma pe care i-a oferit-o lui Alexandru cel Mare. Se spune ca regele Macedoniei a studiat foarte mult aceasta arta, ba chiar a inceput sa analizeze caracterele ofiterilor sai prin evaluarea liniilor din palmele lor.

Zvon

Se crede ca Alexadru cel Mare si-a studiat cu atentie palmele si si-a planificat viata corespunzator; nimeni nu a avut semnele, liniile si simboluri in palme exact ca ale lui.

Litera X in palme

Invatatii egipteni sugereaza ca Alexandru cel Mare a avut un semn rar in palma sa. Este vorba despre litera X pe care doar 3% dintre oamenii de pe acest pamant o au.

Cercetari despre cititul in palma

Pentru a stabili corectitudinea acestei informatii, Universitatea STI din Moscova, a intreprins un studii despre litera X aflata in palmele oamenilor si potentiala legatura cu destinul acestora.

Semnul marilor lideri

Universitatea a colectat si analizate date de la peste doua milioane de oameni, atat vii cat si morti: s-a stabilit ca persoanele care au litera in ambele palme sunt: fie lideri, fie persoane celebre care au realizat lucruri importante, scrie Sfatul Părinților.

Persoane care au litera X in ambele palme

Printre persoanele rare care au avut sau au acest semn in palmele lor se numara Alexadru cel Mare, Abraham Lincoln si Vladimir Putin.

Mostenire

Persoanele care au semnul X pe ambele palme sunt amintite chiar daca au trecut ani de la moarte lor. Pentru ca ai fost oameni de succes si foarte faimosi.

Trasaturile de personalitate ale oamenilor care au litera X in ambele palme

Persoanele respective au o intuitie extraordinara. Pot simti pericolul, infidelitatea sau tradarea dintr-o privire. Odata cu trecerea anilor isi dezvolta un fel de scut energetic pe care oamenii din jurul lor pur si simplu nu-l pot depasi.

Se enerveaza foarte rau, daca cineva incearca sa-i minta. Poate ca iarta, insa nu uita niciodata. Nimeni si nimic nu-i poate rani; aceasta este forta lor.

Sunt inteligenti, intuitivi, stiu foarte multe si au o memorie de elefant. Se adapteaza foarte usor si nu dau atentie acordurilor din jurul lor.