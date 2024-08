În trecut, Irinel Columbeanu era asociat cu luxul și realizările remarcabile. Fostul antreprenor trăia o existență extravagantă, având proprietăți de milioane de euro și afaceri înfloritoare. Totuși, succesul său s-a dovedit a fi temporar. O serie eșecuri în domeniul afacerilor l-au condus treptat la pierderea averii, transformându-l dintr-un milionar într-un om care de abia se descurcă cu banii.

După ce a întâmpinat numeroase dificultăți financiare, Columbeanu a fost nevoit să își vândă proprietățile și să își modifice radical stilul de viață. În prezent, fostul magnat locuiește într-un azil de bătrâni, un loc care, din păcate, îi solicită resursele financiare.

Într-o declarație recentă, Irinel Columbeanu a abordat tema recalculării pensiilor, evidențiind o realitate surprinzătoare pentru fostul antreprenor. Potrivit acestuia, deși consideră că noua lege a pensiilor este una bună, din păcate nu îi va aduce o creștere semnificativă a veniturilor.

„Legea e bună. Nu am primit încă nicio decizie. Probabil și pentru că nu am mult de când iau pensie. Am sub 2000 de lei lunar”.

Această sumă, care este considerabil mai mică decât așteptările anterioare, reprezintă o reducere dramatică față de ceea ce s-ar fi putut anticipa, având în vedere statutul său anterior.

Iar costurile de întreținere într-un azil de bătrâni vin să pună și mai multă presiune pe fostul om de afaceri. Potrivit unui calcul din ianuarie 2023, costul lunar pentru întreținerea unui bătrân într-un azil variază între 3600 și 7000 de lei. Având în vedere inflația și creșterea continuă a costurilor, Irinel Columbeanu se confruntă cu o discrepanță mare între venitul său din pensie și necesitățile sale financiare.

Calculul simplu arată că suma de 2000 de lei lunar nu acoperă nici măcar jumătate din costurile minime pentru întreținerea într-un azil.

