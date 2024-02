Liderul PNL Nicolae Ciucă a oferit, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, răspunsuri la toate întrebările telespectatorilor, dar și ale Ancăi Alexandrescu. Printre acestea s-au numărat și cele referitoare la pensia sa.

Presa a urmărit cu mare atenție subiectul pensiei lunare a lui Nicolae Ciucă, alimentând speculațiile cu fiecare zi care trecea. A fost ca un adevărat joc de "licitație" în care sumele vehiculate au crescut exponențial, uneori ajungându-se chiar la cifre năucitoare de până la 40.000 de lei.

Cu toate acestea, liderul PNL a ales să pună punct acestor zvonuri și să lămurească situația în cadrul emisiunii "Culisele Statului Paralel". Prin abordarea sa deschisă și sinceră, Nicolae Ciucă a reușit să aducă clarificări și să disipeze neînțelegerile legate de veniturile sale, demonstrând importanța transparenței și comunicării directe în spațiul public.

„Anca Alexandrescu: M-au rugat telespectatorii sa va intreb ce pensie aveti

Nicolae Ciucă: Aproximativ 19.000 de lei

Anca Alexandrescu: Nu 40.000 de lei, cum au aparut in presa? Asa circula in presa.

Nicolae Ciucă: Nu. Este în declaratia mea de avere.

Anca Alexandrescu: Va intreaba telespectatorii de ce nu renuntati la pensia speciala

Nicolae Ciucă: Nu este o pensie speciala. Am o pensie pe care o au militarii din armata romana peste 33 de ani de serviciu, si beneficiez de prevederile legii, pentru care nu am nici cea mai mica implicare. Fiecare militar care si-a desfasurat activitatea si servit tara sub drapel beneficiaza de prevederile aceleiasi legi”, a declarat Nicolae Ciucă la Realitatea Plus.

