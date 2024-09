Având în vedere caracteristicile unice ale fiecărei zodii, precum și modul în care acestea reacționează la stimuli din jur, astrologii ne propun o serie de recomandări care ne pot ghida spre împlinire și echilibru. Așadar, hadeți să descoperim împreună ce puncte esențiale ar trebui să urmăm pentru a găsi fericirea în această toamnă!

Berbec

Formula fericirii pentru Berbeci presupune 20 de minute pe care sa le petreaca in fiecare dimineata doar pentru sine: sa-si bea cafeaua, sa faca dus sau pur si simplu sa asculte muzica preferata. In cele 20 de minute fa ceva ce-ti place, fara sa te gandesti la parerea celorlalti.

Pont: seteaza-ti prioritatile, renunta la lucrurile inutile, iesi in natura zilnic, in special cand te simti obosit din punct de vedere mental. Accepta-ti defectele si nu rusina ca le ai.

Taur

Pentru Tauri formula fericirii presupune securitate si stabilitate. Problema este ca le cauta in altii si nu in ei insisi. Ai nevoie de mai multa incredere de sine, dar si sa inveti ca mandria poate fi si un dusman.

Pont: este recomandat sa asculti si parerea celorlalti, in special daca este vorba de cineva din familie. Incearca sa fii un prieten bun.

Gemeni

Formula fericirii pentru Gemeni este “Invata si citeste!”. Cand ai timp liber urmeaza-ti hobby-urile. Renunta la lucrurile care nu te intereseaza.

Pont: daca te bate gandul sa te casatoresti, este indicat sa renunti la idee in cazul in care nu stai impreuna cu partenerul de cle putin un an.

Rac

Formula fericirii pentru Raci este “Barfeste mai putin!”. Evita oamenii pesimisti pentru ca le poti absorbi energiile negative. Seteaza-ti prioritatile, stabileste-ti o noua rutina pentru locul de munca si incearca sa ai mai multa incredere in oameni.

Pont: este recomandat sa iti permiti sa te si odihnesti si sa incerci sa gatesti mai mult.

Leu

Formula fericirii pentru Leu este sa caute oamenii care sa le ofere atentia si dragostea de care au nevoie. Nu trebuie sa-ti para rau ca tanjesti dupa asa ceva. Gaseste persoanele care sa-ti ofere ceea ce tu ai nevoie. Fii direct si cinstit, nu-ti ascunde frustrarile pentru ca altfel vor iesi la suprafata de zece ori mai puternice.

Pont: urmeaza-ti pasiunile, indiferent de domeniu: sport, dans, pictura sau muzica. Iesi mai mult cu prietenii si incearca sa cunosti mai multi oameni.

Fecioara

Formula fericirii pentru Fecioare presupune sa-i ajute pe ceilalti. Te vei simti excelent stiind ca faci cuiva un bine. Accepta-te asa cum esti, nu trebuie sa te justifici in fata nimanui.

Pont: petrece mai mult timp alaturi de persoanele cu care imparti aceleasi idealuri, nu lua nimic personal si incearca lucruri noi. Nu-ti fie teama sa pui punct relatiilor care nu iti fac bine. Esti mai puternic decat crezi.