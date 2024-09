Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

O saptamana in care ai incredere in fortele proprii, esti cu picioarele pe pamant si iti faci o multime de planuri. Esti sensibil la abordarile celorlalti insa, desi nu e rau sa asculti parerile altora, este indicat sa faci asa cum simti ca este mai bine pentru tine. O perioada excelenta sa-ti reorganizezi viata si sa iti pui ordine in prioritati.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

O saptamana in care comunicarea este la nivel inalt, iti faci cunostinte noi, participi la diverse evenimente din sfera ta de interes. Poate aprea si o stare de tensiune, de confuzie si este recomandat sa-ti pastrezi calmul si sa nu intri in valtoarea evenimentelor, pentru a-ti mentine starea de echilibru. Actioneaza numai atunci cand ai claritatea deciziilor, atentie la bugetul personal!

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Artistul din tine iese la suprafata. Ai de facut niste cadouri si optezi sa le creezi singur. Te incanta aceasta activitate care iti aduce atat placere, cat si beneficii. O persoana din anturajul tau iti poate insela asteptarile, iar acest lucru va scoate la lumina sentimente pe care greu le poti controla. Cere sfatul unui prieten apropiat. Iti va fi de folos in aceasta privinta.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Provocarile vin din ceea ce nu a fost rostit. Sorteaza cu atentie comentariile pentru a nu ajunge in situatii din care sa nu mai poti iesi. Miercuri si joi sunt zile perfecte pentru afaceri si pen tru placere. Ai putea fi atras de calitatile misterioase ale unei persoane pe care o vei intalni. In weekend da-ti voie sa te relaxezi. Nu uita de romantism si planifica ceva special!

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Incearca sa fii mai flexibil, mai ales in prima parte a saptamanii. Munceste, dar pastreaza timp si pentru distractie si relaxare. Miercuri si joi sunt zile excelente pentru prezentarea unor servicii sau produse de care te ocupi fie la locul de munca, fie intr-un proiect personal. Bate fierul cat e cald si profita de acest context astral. In weekend nu este exclus sa pleci undeva cu partenerul. Daca esti singur, o intalnire iti poate da viata peste cap.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Inceputul saptamanii poate fi mai dificil, mai ales daca lucrezi in echipa. Unii membri par rataciti si iti dau batai de cap. Dar, usor, usor, lucrurile isi revin la normal si tu poti sa te ocupi mai mult de sarcinile tale. Miercuri si joi par zile excelente pentru intalniri de afaceri. Daca esti in cautarea unui loc de munca, ar putea fi zile excelente ca sa-ti programezi interviurile. Weekend-ul este rezervat prieteniei. Intalneste-te cu oamenii pe care nu i-ai mai vazut de multa vreme!

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Aer de sarbatoare si distractie pentru tine toata saptamana. Atentie la oamenii care iti promit prea multe. Este putin probabil sa le rezolve pe toate, asa ca nu te entuziasma prea mult. Pastreaza-ti scepticismul si bucura-te daca chiar se tin de cuvant. Miercuri si joi sunt zile excelente pentru afaceri, asa ca daca ai vreo propunere, superiorii pot fi incantati de prezentarea ta. Weekend-ul este de bun augur atat in plan profesional, cat si in plan profesional. Ai grija insa sa echilibrezi balanta.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

La inceputul saptamanii vei fi omul potrivit la locul potrivit. Profita la maximum de aceasta situatie. Miercuri si joi pot fi zile mai dificile. Nu tot ce iti propui iti iese, iar daca iti iese trebuie sa depui un efort mai mare. In weekend poti rezolva cateva chestiuni din sfera profesionala de care nu te-ai putut ocupa la serviciu. Dar nu te epuiza. Mergi undeva la iarba verde, la soare, ca sa-ti incarci bateriile pentru o noua saptamana!

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

O saptamana excelenta pentru intalniri de afaceri, mai ales in prima parte, scrie SfatulParintilor. Daca esti in cautarea unui loc de munca mai bun, pana joi este o perioada excelenta. Profita de ea. Spre finalul saptamanii amorul este la putere. Daca esti singur, sunt sanse mari sa intalnesti pe cineva destul de interesant.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Saptamana poate incepe haotic si o poate tine tot asa pana la final daca nu iei masurile necesare. Incearca sa-ti pastrezi cumpatul, oricat de mare ar fi furtuna. Succesul in afaceri necesita rabdare si perseverenta, dar si maleabilitate. Nu uita, in vocabularul tau ar trebui sa existe si cuvantul NU. Weekend-ul se anunta romantic, mai ales daca esti singur.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Pastreaza-ti flexibilitatea la inceputul saptamanii. Putina lume este serioasa, de ce sa incerci sa fortezi ceva. Intalnirile de afaceri sunt mult mai productive miercuri si joi, deci ai grija cum faci programarile. Comunicarea este favorizata de astre spre finalul saptamanii. Daca vrei sa spui cuiva ce simti, profita de acest moment in care poti vorbi clar si precis despre sentimentele tale. Daca esti intr-o relatie, ai putea planui ceva romantic pentru voi.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

La inceputul saptamanii esti inspirat sa gasesti solutii usoare pentru toate sarcinile pe care le ai de indeplinit. Profita la maximum de acesta perioada si ocupa-te de cat mai multe lucruri posibile, fara sa-ti epuizezi, insa energia. Spre finalul saptamanii, astrele sunt favorabile persoanelor singure. Sunt sanse mari sa intalnesti o persoana speciala care sa-si doreasca o relatie serioasa cu tine. Duminica este o zi excelenta pentru cupluri.

