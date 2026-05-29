Ce este Geran-2, drona rusească care s-a prăbușit în Galați. Cum ajung piese occidentale în armele Rusiei

Sursă: realitatea.net

O dronă de tip Geran-2, de fabricație rusească, este responsabilă pentru atacul asupra unui bloc de locuințe din Galați, au anunțat autoritățile române. MApN a confirmat tipul aeronavei, ridicând din nou întrebări despre securitatea spațiului aerian românesc și despre originea componentelor din care sunt construite aceste arme.

„Geran-2” este denumirea rusească pentru varianta produsă local a dronei iraniene Shahed-136, conceput pentru atacuri asupra infrastructurii și țintelor militare. Rusia a început să utilizeze masiv aceste drone după invazia pe scară largă a Ucrainei și a dezvoltat ulterior capacități proprii de producție.

Analizele efectuate pe drone doborâte în Ucraina arată că doar o mică parte din componente sunt fabricate în Rusia, restul provenind din SUA, UE, China, Taiwan și alte state asiatice.

Dronele rusești, construite aproape integral din piese produse în Occident și Asia

O investigație publicată de platforma Militarnyi, realizată împreună cu OCCRP, dezvăluie că aceste drone sunt construite aproape integral din piese produse în Occident și Asia. Între ianuarie 2024 și martie 2025, au fost identificate cel puțin 672 de transporturi cu componente europene sancționate, ajunse în Rusia prin firme din China și Hong Kong.

Printre piesele identificate se numără:

Microcipuri și tranzistori

Sisteme de navigație și receptoare GPS

Antene și module de comunicații

Componente produse în Germania, Olanda, Irlanda, Elveția și Marea Britanie

Jurnaliștii nu au găsit dovezi că producătorii occidentali au încălcat direct sancțiunile, însă lanțurile globale de distribuție permit reexportul pieselor prin state terțe. Unele firme au susținut că produsele identificate nu le aparțin sau că ar fi putut fi achiziționate înainte de sancțiuni.

Rusia nu se limitează la modelul inițial, Geran-2

Investigații recente au identificat variante noi, precum „Geran-5”, dotate cu motoare turbojet și capabile de viteze mult mai mari decât dronele inspirate din Shahed-136. Oficialii ucraineni avertizează că unele componente occidentale ajung în Rusia la doar câteva luni după fabricație, ceea ce ilustrează dificultatea aplicării eficiente a controalelor de export.

Costul redus al dronelor Geran-2 și capacitatea Rusiei de a le produce în număr mare exercită o presiune continuă asupra sistemelor de apărare antiaeriană ucrainene, mult mai costisitoare. Incidentul de la Galați arată că această presiune se extinde acum și asupra teritoriului aliat NATO. Întrebările despre eficiența sancțiunilor și vulnerabilitățile lanțurilor globale de aprovizionare rămân, deocamdată, fără un răspuns clar din partea Occidentului.