La capitolul proprietăți iese în evidență omul de afaceri româno-american John-Ion Banu-Muscel cu vile și apartamente în România și Statele Unite ale Americii, 74 hectare de teren în țară, dar și o fermă în America, pe o suprafață de 135 de hectare. El este candidat independent pentru funcția de președinte al României.



Este urmat de Victor Ponta - trei apartamente în București, Istanbul și Emiratele Arabe Unite și de Daniel Funeriu - două apartamente în România, o casă în Germania și 50 de hectare de teren în Timiș.



Când vine vorba de venituri, tot independenții se situează în top, urmați de candidații susținuți de partidele "mici": John-Ion Banu-Muscel - peste 300.000 de dolari, Daniel Funeriu - peste 150.000 de euro (în principal din activități de consultanță), Cristian Terheș - 99.000 de euro, Lavinia Șandru - peste 300.000 lei (mai ales drepturi de autor).



Crin Antonescu nu are venituri, soția lui având numeroase proprietăți și sute de mii de euro în conturi. Nicușor Dan stă cu chirie, dar are un teren valoros la Predeal. George Simion nu are niciun fel de proprietăți și se bazează pe salariul de parlamentar și darurile primite la botezul copilului, în timp ce Elena Lasconi are credite de returnat la bănci.



Iată averile celor 11 candidați la alegerile prezidențiale din luna mai, în ordinea prezentată de pe site-ul Biroului Electoral Central:



NICUȘOR DAN



Actualul primar general al Capitalei deține un teren de 7.460 mp la Predeal, cumpărat în anul 2007, dar locuiește în București cu chirie. Mai deține o mașină veche din anul 1986, marca Citroen, un cont bancar cu suma de 439.000 lei și a acordat unei persoane un împrumut de 20.000 de euro.



În schimb, Nicușor Dan a contractat trei împrumuturi bancare în sumă totală de 152.000 de euro.



În declarația de avere, el a menționat și donații primite de la zeci de persoane pentru susținerea campaniei electorale, în sumă totală de aproximativ 1,2 milioane lei, la care se adaugă 659.000 lei primiți de la Autoritatea Electorală Permanentă, reprezentând rambursarea cheltuielilor efectuate în campania pentru alegerile locale din 2024.



La capitolul venituri, Nicușor Dan a trecut venitul încasat anul trecut pentru funcția de primar al Capitalei - 296.000 lei.



CRIN ANTONESCU



Candidatul Alianței România Înainte (PSD - PNL - UDMR) a trecut în declarația de avere două apartamente în București (96 mp și 205 mp) și un loc de parcare (31 mp), alte două case în județul Prahova (84 mp și 43 mp), la care se adaugă trei terenuri în județul Prahova (3.942 mp, 250 mp și 713 mp), însă doar apartamentul de 96 mp este al lui, restul fiind ale soției, Adina Vălean, sau deținute împreună.



Familia mai are trei autoturisme (BMW, Mercedes, Kia), iar Adina Vălean o colecție de bijuterii - evaluată la 18.000 de euro, dar și conturi în bănci din România și Belgia, cu aproximativ 335.000 de euro și titluri de stat în valoare de 98.000 de euro.



În ultimul an, Crin Antonescu nu a avut niciun venit, însă Adina Vălean a încasat sume consistente ca fost comisar european (153.000 euro) și europarlamentar (46.000 de euro), plus 20.000 de euro (diurne), 15.000 de euro (misiuni).



VICTOR PONTA



Fost premier și lider al PSD, Victor Ponta candidează la alegerile prezidențiale din postura de independent. Deține un apartament în București (95 mp), un apartament cumpărat în anul 2021 la Istanbul - Turcia (200 mp) și altul achiziționat în 2022 în Emiratele Arabe Unite (82 mp), un autoturism marca Smart, dar și ceasuri în valoare de 20.000 de euro dobândite în perioada 2023 - 2024.



Ponta are mai multe conturi bancare, cu aproximativ 130.000 de euro și a acordat organizației PSD Dâmbovița un împrumut de 190.000 lei (38.000 euro).



La capitolul venituri, el a trecut un salariu de 240.000 lei încasat de la Camera de Comerț (fără să menționeze funcția pe care a avut-o) și un salariu de 19.295 lei, fără să spună entitatea de la care a primit acești bani, cel mai probabil din consultanță, el deținând firma SC VP Projects Advisers SRL (conform declarației de interese).



ELENA LASCONI



În declarația de avere Elena Lasconi a menționat șapte terenuri (două agricole - 57.500 mp, un teren forestier - 2.500 mp, trei terenuri intravilan - 6.700 mp și un teren extravilan de 500 mp), trei apartamente (65 mp, 70 mp, 58 mp), o casă de locuit de 98 mp, dar și un autoturism marca Opel fabricat în anul 2007.



Lasconi are de returnat două împrumuturi bancare de peste 388.000 de lei.



La capitolul venituri, Elena Lasconi a precizat salariul încasat ca primar al municipiului Câmpulung - 141.000 lei, iar soțul a câștigat în ultimul an fiscal 82.000 de lei, fiind consilier la Camera Deputaților.

GEORGE SIMION



Liderul AUR nu are proprietăți, menționând în declarația de avere doar suma de 60.000 de euro primită la petrecerea de botez organizată în orașul Gura Humorului, județul Suceava, precum și o donație primită de la o persoană, pentru campania electorală, în valoare de 50.000 de euro.



Anul trecut, a deschis un cont bancar unde are 250.000 de lei. A încasat de la Camera Deputaților un salariu de aproape 137.000 lei, în timp ce soția a beneficiat până acum de o indemnizație pentru creșterea copilului în cuantum de 15.000 lei, iar anterior a primit un salariu de 8.000 lei de la Ministerul Educației.

