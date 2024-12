Ambasadorii au amintit că de Ziua Naţională românii îşi aleg şi noul Legislativ sau au mărturisit că au legături de familie cu ţara noastră.

Ambasada Franţei a publicat, pe pagina de Facebook, un mesaj aniversar pentru România, care face referire la misiunea AIGLE din ţara noastră. În respectivul mesaj video, militari şi civili transmit "La mulţi ani de Ziua Naţională!" în limbile ţărilor din care s-au reunit militari la Grupul de Luptă de la Cincu.

Ambasadorul Germaniei, Peer Gebauer, a transmis, pe pagina de Facebook a misiunii diplomatice, că "Germania şi România sunt unite printr-o prietenie minunată".

"Mai ales în aceste vremuri dificile, este important să avem şi pe viitor România alături de noi ca partener de încredere în Uniunea Europeană şi în NATO. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei ne-a arătat că pacea şi libertatea în Europa nu sunt de la sine înţelese. Împreună trebuie să ne consolidăm apărarea şi competitivitatea în Europa şi să susţinem libertatea, democraţia şi statul de drept", a spus diplomatul, în limba română.

Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, a descris România drept "aliatul şi partenerul nostru apropiat". El aminteşte, pe pagina de Facebook a ambasadei, de scrutinul de duminică - "un moment democratic important".



Ambasadorul Israelului, Lior Ben Dor, a felicitat România şi şi-a amintit că părinţii şi bunicii lui provin din ţara noastră.



"Săptămâna trecută am efectuat prima vizită oficială în România, la Bacău. Am rememorat cu emoţie poveştile spuse de către tatăl meu, când eram copil, despre amintirile sale cu viaţa din Bacău. România are o istorie bogată, peisaje frumoase şi oameni ospitalieri. Pentru Israel, România va fi întotdeauna un prieten apropiat de care ne leagă o relaţie specială. Sunt recunoscător că am şansa să pot contribui la consolidarea relaţiilor dintre ţările noastre", a arătat el, pe Facebook.



Ambasadorul Statului Qatar în România, Osama Yousef Alqaradawi, a remarcat, de asemenea, programarea alegerilor parlamentare de 1 Decembrie.



"Coinciderea festivităţilor dedicate Zilei Naţionale cu alegerile parlamentare, alături de turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, subliniază importanţa naţionalităţii, a implicării publice şi a unităţii în construirea unui viitor promiţător", afirmă el, într-un comunicat transmis Agerpres.



Un mesaj de felicitare a fost transmis, prin intermediul ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, de către secretarul de stat Antony Blinken, care a arătat că "angajamentul României pentru securitate şi democraţie în Europa reprezintă un model de urmat pentru toate naţiunile".

Şeful diplomaţiei americane a afirmat că ţara sa este "mândră" să colaboreze cu România, "pentru a face faţă provocărilor globale şi pentru a asigura prosperitatea şi bunăstarea popoarelor noastre".

