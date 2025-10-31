Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat vineri, 31 octombrie, că a avut o „conversație importantă” cu ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matt Whitaker, la doar câteva zile după ce Washingtonul a decis redimensionarea efectivelor militare din România și regiune.

Discuția s-a axat pe următorii pași ai parteneriatului strategic și pe obiectivele comune, vizând, în special, securitatea la Marea Neagră și relațiile interpersonale în cadrul NATO.

Mesajul de încredere al României

Oana Țoiu a ținut să sublinieze rolul esențial al Parteneriatului Strategic. „Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forță catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre”, a declarat ministra pe rețeaua X.

Aceasta a adăugat că, dincolo de "orice decizie individuală punctuală", România și SUA împărtășesc aceeași înțelegere privind importanța relației bilaterale, construită pe încredere de-a lungul celor peste 20 de ani de alianță NATO.

Reduceri de trupe în regiune

Întâlnirea vine pe fondul unei alerte privind prezența militară americană. Potrivit publicației armatei americane „Stars and Stripes”, Statele Unite intenționează să retragă aproximativ 3.000 de militari din România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia.

Kyiv Post a relatat că această reducere din România ar fi doar prima etapă, fiind planificate și alte retrageri de efective din Bulgaria, Ungaria și Slovacia începând chiar de la mijlocul lunii decembrie.

Noi trupe NATO sunt așteptate pe Flancul Estic

Pentru a compensa această redimensionare, ministra Oana Țoiu a anunțat joi, 30 octombrie, că aliați din NATO, alții decât Statele Unite, vor trimite în lunile următoare noi trupe și echipamente în România, menținând astfel capacitatea de apărare a Flancului Estic.