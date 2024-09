Pentru a aduce claritate în această situație alarmantă, Realitatea Plus l-a invitat pe fizicianul Cristian Presură, un expert recunoscut în domeniul tehnologiei și al fizicii, să ofere o analiză detaliată a riscurilor asociate cu telefoanele mobile și la posibilitatea unui astfel de atac. Într-o eră în care tehnologia avansează rapid și incertitudinea cibernetică este tot mai prezentă, este esențial să înțelegem mai bine cum funcționează aceste dispozitive și ce măsuri putem lua pentru a ne proteja.

Realitatea Plus: Avem motive sa ne facem griji in momentul in care detinem un telefon mobil?

Cristian Presura: O grija trebuie sa ne facem, sa nu stam prea mult pe el. Pe de alta parte, nu trebuie sa ne facem niciun fel de grija ca cineva ar putea prelua controlul si ar putea exploda bateria din telefon in asa fel incat noi sa fim raniti sau Doamne fereste, sa murim.

Realitatea Plus: S-a vehiculat o varianta potrivit careia in realitate se pot conecta cei care ar vrea sa ne faca rau la un anumit sistem si ne-ar putea trimite mai multe mesaje astfel incat sa ne suprasolicite telefonul si din acest motiv sa explodeze. Exista aceasta varianta?

Afaceristul care vroia să îl asasineze pe premierul Netanyahu. Cum a ajuns un israelian să colaboreze cu serviciile din Iran

Cristian Presura: Nu exista, pentru ca toate telefoanele, prin constructie, trebuie sa treaca niste teste de siguranta, astfel nu au voie sa fie aduse pe piata. Iar unul dintre aceste teste este cel de supraincalzire, atunci cand bateria este intentionat scurtcircuitat. In acel caz, bateria are dreptul sa se incalzeasca si se va incalzi, pentru ca este scurtcircuitat, numai ca energia rezultata in urma supraincalzirii ar trebui sa se degaje in timp foarte lung, in asa fel incat sa nu existe o explozie. E drept ca se poate intampla ca unele companii sa nu satisfaca aceste cerinte, a fost cazul cu un Galaxy Note 7 care apoi a fost retras de pe piata.

Realitatea Plus: Cum vi se pare toata aceasta isterie care s-a iscat in mediul online din cauza situatiei legata de pagere, pentru ca de acolo a pornit toata aceasta, su cum ar putea fi stopat acest val cu informatii fsalse, care nu face altceva decat sa alimenteze teama oamenilor din toate colturile lumii

Cristian Presura: Mi se pare oarecum de inteles, pentru ca avem aceste dispozitive cu noi si poate ca nu le intelegem cu totul. Si atunci cand vedem ce s-a intamplat acolo in Liban ne punem problema daca nu am putea sa patim si noi asa ceva. Deci este cu totul de inteles aceasta ingrijorare. Pe de alta parte, trebuie sa stim ca acolo in Liban a fost pus explozibil in mod intentionat in aceste pagere. A mai fost un caz cu un telefon mobil cu un an inainte in care un alt terorist a fost omorat cu un telefon mobil plin cu explozibil.

Un tânăr a murit după ce a plonjat cu mașina în lacul Pantelimon. Eforturile de resuscitare ale salvatorilor au fost în zadar