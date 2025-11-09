Ministerul Educației a cerut recuperarea prejudiciului în cazul acesteia, din moment ce femeia a încasat ilegal salariul timp de 26 de ani. Potrivit raportului întocmit de instituție, Svetlana Baciu a fost încadrată ca profesor gradul didactic I, absolvit în Republica Moldova, deși nu exista, la momentul încadrării, un act legislativ care să reglementeze echivalarea gradelor didactice obținute în alte state.

În acest fel, Svetlana Baciu a predat nelegal la mai multe colegii, ba chiar a fost si inspector școlar timp de un an de zile. În toate aceste cazuri, fostele conduceri ale acestor instituții au angajat-o deși profesoara de franceză avea dosarul incomplet.

Singurul colegiu care a sesizat că există probleme în dosarul Svetlanei Baciu a fost Colegiu Național Pedagogic „Spiru Haret”. Contractul profesoarei de /Limba Franceză a fost încheiat de Consiliul de Administrație al unității școlare în luna august. Femeia a clasificat decizia drept abuzivă și nelegală. Aceasta a depus o cerere de suspendare la Tribunalul Vrancea dar a fost respinsă.