”A fost constituită o echipă operativă complexă, coordonată de inspectorul şef din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, precum şi de procurorul competent din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, conform prevederilor legale privind cercetarea infracţiunilor şi protecţia probelor. În prezent, poliţiştii efectuează cercetări judiciare şi verificări operative, în scopul stabilirii cu exactitate a cauzelor şi a împrejurărilor producerii evenimentului. Activităţile includ ridicarea şi examinarea probelor materiale, audieri ale martorilor şi analiza imaginilor video disponibile, desfăşurate cu respectarea procedurilor prevăzute de Codul de Procedură Penală”, au transmis reprezentanții Inspectoratul Județean de Poliţie (IPJ) Prahova.
Conform sursei citate, experţi din cadrul Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă (INSEMEX) Petroşani ”participă la investigarea evenimentului conform competenţelor profesionale”.
Primele concluzii ale pompierilor arată că incendiul, care s-a manifestat la mansarda hotelului, a fost cauzat, cel mai probabil, de un cablu electric defect sau neizolat corespunzător.
Cauzele incendiului de la hotelul din Prahova, investigate de poliție și procurori: a fost solicitată prezenţa unor experţi de la INSEMEX Petroşani
Poliţia şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova au deschis o anchetă în cazul incendiului produs luni dimineaţă la un hotel situat în localitatea prahoveană Tătărani, în urma căruia două tinere au fost găsite carbonizate. Oficialii instituţiei anunţă că audiază martori, ridică probe şi verifică imaginile surprinse pe camerele de supraveghere. Totodată, au fost chemaţi experţi de la INSEMEX Petroşani.
