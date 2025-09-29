”A fost constituită o echipă operativă complexă, coordonată de inspectorul şef din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, precum şi de procurorul competent din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, conform prevederilor legale privind cercetarea infracţiunilor şi protecţia probelor. În prezent, poliţiştii efectuează cercetări judiciare şi verificări operative, în scopul stabilirii cu exactitate a cauzelor şi a împrejurărilor producerii evenimentului. Activităţile includ ridicarea şi examinarea probelor materiale, audieri ale martorilor şi analiza imaginilor video disponibile, desfăşurate cu respectarea procedurilor prevăzute de Codul de Procedură Penală”, au transmis reprezentanții Inspectoratul Județean de Poliţie (IPJ) Prahova.



Conform sursei citate, experţi din cadrul Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă (INSEMEX) Petroşani ”participă la investigarea evenimentului conform competenţelor profesionale”.



Primele concluzii ale pompierilor arată că incendiul, care s-a manifestat la mansarda hotelului, a fost cauzat, cel mai probabil, de un cablu electric defect sau neizolat corespunzător.