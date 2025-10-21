În comparație, în 2019 au fost doar 648 de cazuri de acest fel, iar în 2024 numărul lor a ajuns la aproape 10.000. Informațiile provin din datele publicate de Departamentul Judiciar al Curții Supreme a Federației Ruse și analizate de proiectul „If byt’ Precise”, citat de MoscowTimes.

Participarea la războiul din Ucraina, noul motiv pentru oprirea urmăririi penale

Până anul trecut, suspendarea unui proces era posibilă doar dacă inculpatul era dat în urmărire sau suferea de o boală gravă care îl împiedica să participe la ședințele de judecată. Situația s-a schimbat radical după ce, în 2024, Codul Penal rus a fost completat cu articole care permit întreruperea urmăririi penale sau acordarea unei pedepse cu suspendare pentru cei care aleg să participe la războiul din Ucraina.

Avocata Marie Davtyan a atras atenția, încă de anul trecut, asupra creșterii numărului de cazuri suspendate din acest motiv. Ea a subliniat că „participarea la război poate fi asumată chiar și în etapa de anchetă”. Davtyan a mai adăugat: „Nu există date publice despre câte cazuri au fost suspendate în timpul anchetei de la începutul anului 2022, dar sunt convinsă că numărul lor este chiar mai mare decât cel înregistrat în instanțe.”

Scădere record a numărului de arestați în ultimii 20 de ani

O dovadă indirectă a faptului că mii de inculpați sunt trimiși în Ucraina o reprezintă scăderea drastică a populației din centrele de arest preventiv. În 2024, numărul persoanelor aflate în detenție preventivă a scăzut cu 15.000 față de anul anterior, ajungând la 88.500, cel mai mic nivel înregistrat în ultimele două decenii.

Cine sunt cei care scapă de condamnare pentru a merge pe front

Potrivit calculelor realizate de publicația „Important Stories”, 350 de cetățeni ruși au evitat condamnarea penală în prima jumătate a anului 2025 prin înscrierea la război. Aceste cifre provin din date oficiale ale Departamentului Judiciar al Curții Supreme a Federației Ruse. Dintre aceștia, 118 erau condamnați pentru furt, fraudă, jaf sau tâlhărie armată.

Alți 41 de inculpați au fost judecați pentru infracțiuni împotriva vieții și integrității corporale, fapte încadrate între articolele 105 și 125 din Codul Penal al Federației Ruse, precum omor, lovire sau vătămare corporală gravă. Doi dintre cei care au scăpat de pedeapsă prin participarea la război fuseseră condamnați pentru crimă, iar alți doi pentru viol.

Un fenomen care schimbă statisticile judiciare ale Rusiei

Cifrele evidențiază o schimbare radicală în sistemul penal rus, unde tot mai mulți inculpați aleg frontul din Ucraina în locul celulelor de detenție. Suspendarea dosarelor penale, scăderea numărului de arestați și introducerea acestor excepții juridice conturează un tablou complex, în care războiul a devenit o alternativă la închisoare.

