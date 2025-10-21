Războiul din Ucraina, ziua 1336. Rusia a lansat un nou atac devastator asupra Ucrainei: 174 de ciocniri pe front, în direcţia Pokrovsk. Forțele de Apărare ucrainene, lovite de 65 de ori -LIVE TEXT

Războiul din Ucraina, ziua 1336
Războiul din Ucraina, ziua 1336

În timp ce Occidentul așteaptă cu nerăbdare summitul Trump-Putin care va avea loc în următoarea perioadă la Budapesta, în Ungaria, Rusia nu pare să se pregătește pentru pace. Armata rusă a lansat, luni noapte, un nou atac devastator asupra Ucrainei, care astăzi se află în ziua cu numărul 1336 a războiului. 

Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei a anunțat că în cursul nopții trecute au avut loc 174 de ciocniri pe front, în direcţia Pokrovsk, 65 de atacuri au fost efectuate de trupele rusești asupra Forţelor Armate ale Ucrainei, pierzând 130 de ocupanţi, scrie Ukrinform

”În total, au avut loc 174 de ciocniri de luptă de la începutul acestei zile. Invadatorii ruşi au lansat un atac cu rachete, folosind două rachete, 32 de atacuri aeriene, aruncând 67 de bombe ghidate.

În plus, 2.249 de drone kamikaze au fost folosite pentru a distruge şi 2.932 au bombardat poziţiile trupelor şi aşezărilor noastre”, se arată în publicaţie.

Potrivit Statului Major General, şase ciocniri armate cu invadatorii ruşi au avut loc în direcţiile Severno-Slobozhansky şi Kursk.

”Inamicul a lansat nouă atacuri aeriene, a aruncat 25 de bombe ghidate, a efectuat 125 de atacuri asupra poziţiilor trupelor şi aşezărilor noastre, dintre care şase au fost efectuate cu sisteme de lansare multiplă de rachete. Astăzi, inamicul a atacat de nouă ori poziţiile apărătorilor noştri în direcţia Yuzhno-Slobozhansky, în zonele Vovchansk, Bolohivka, Kamianka şi Kutkivka, mai anunţă Ukrinform. 

În direcţia Kramatorsk, inamicul a atacat de două ori poziţiile apărătorilor noştri în apropierea satului Stupochki.

În direcţia Kostiantynivka, astăzi au avut loc 18 ciocniri armate. Inamicul a atacat poziţiile unităţilor ucrainene în zonele Oleksandro-Shultyne, Katerynivka, Shcherbynivka, Rusynyi Yar, Sofiivka şi Poltavka.

În direcţia Pokrovsk, de la începutul zilei, inamicul a atacat de 65 de ori poziţiile din zonele localităţilor Volodymyrivka, Shakhove, Dorozhne, Pankivka, Novoekonomichne, Molodetske, Sukhetske, Rodynske, Myrnohrad, Chervonyi Lyman, Lysivka, Zvirove, Kotlyne, Udachne, Dachne şi în direcţia localităţilor Pokrovsk şi Novopavlivka. Cinci ciocniri armate continuă şi astăzi.