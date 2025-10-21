Statului Major al Forţelor Armate ale Ucrainei a anunțat că în cursul nopții trecute au avut loc 174 de ciocniri pe front, în direcţia Pokrovsk, 65 de atacuri au fost efectuate de trupele rusești asupra Forţelor Armate ale Ucrainei, pierzând 130 de ocupanţi, scrie Ukrinform

”În total, au avut loc 174 de ciocniri de luptă de la începutul acestei zile. Invadatorii ruşi au lansat un atac cu rachete, folosind două rachete, 32 de atacuri aeriene, aruncând 67 de bombe ghidate.

În plus, 2.249 de drone kamikaze au fost folosite pentru a distruge şi 2.932 au bombardat poziţiile trupelor şi aşezărilor noastre”, se arată în publicaţie.

Potrivit Statului Major General, şase ciocniri armate cu invadatorii ruşi au avut loc în direcţiile Severno-Slobozhansky şi Kursk.

”Inamicul a lansat nouă atacuri aeriene, a aruncat 25 de bombe ghidate, a efectuat 125 de atacuri asupra poziţiilor trupelor şi aşezărilor noastre, dintre care şase au fost efectuate cu sisteme de lansare multiplă de rachete. Astăzi, inamicul a atacat de nouă ori poziţiile apărătorilor noştri în direcţia Yuzhno-Slobozhansky, în zonele Vovchansk, Bolohivka, Kamianka şi Kutkivka, mai anunţă Ukrinform.

În direcţia Kramatorsk, inamicul a atacat de două ori poziţiile apărătorilor noştri în apropierea satului Stupochki.

În direcţia Kostiantynivka, astăzi au avut loc 18 ciocniri armate. Inamicul a atacat poziţiile unităţilor ucrainene în zonele Oleksandro-Shultyne, Katerynivka, Shcherbynivka, Rusynyi Yar, Sofiivka şi Poltavka.

În direcţia Pokrovsk, de la începutul zilei, inamicul a atacat de 65 de ori poziţiile din zonele localităţilor Volodymyrivka, Shakhove, Dorozhne, Pankivka, Novoekonomichne, Molodetske, Sukhetske, Rodynske, Myrnohrad, Chervonyi Lyman, Lysivka, Zvirove, Kotlyne, Udachne, Dachne şi în direcţia localităţilor Pokrovsk şi Novopavlivka. Cinci ciocniri armate continuă şi astăzi.