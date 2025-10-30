Câți bani a câștigat Oana Gheorghiu în 2024

Conform declarației de avere depuse la momentul numirii sale în Colegiul Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, Oana Gheorghiu a încasat, în 2024, un venit net anual de 264.863 de lei în calitate de vicepreședintă a Asociației Dăruiește Viață. Această sumă echivalează cu un salariu lunar net de 22.071 de lei. Gheorghiu a fost numită reprezentant al Președinției României în această instituție printr-un decret semnat de președintele interimar Ilie Bolojan, chiar înainte de încheierea mandatului său.

Diferențe mari între salariile din sistemul public și cele din ONG

Raportat la alte poziții de conducere din domeniul medical, venitul Oanei Gheorghiu depășea semnificativ salariile managerilor de spitale sau ale miniștrilor. În 2024, ministrul Sănătății avea un salariu brut lunar de 21.840 de lei, adică 12.776 de lei net — cu 9.295 de lei mai puțin decât Gheorghiu. Conform unui top realizat în februarie 2024, cel mai bine plătit manager de spital din România, Dorel Săndesc, de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara, avea un venit lunar de 17.901 lei net, în timp ce majoritatea managerilor de spitale câștigau între 11.000 și 12.000 de lei net.

Spitalul ridicat din banii Asociației

Spitalul, amplasat în curtea unității Marie Curie din București, a fost finalizat și dotat anul trecut, iar ulterior a fost donat statului român, devenind parte integrantă a Spitalului de Copii Marie Curie. Valoarea totală a investiției s-a ridicat la aproximativ 48 de milioane de euro, dintre care 40 de milioane au fost destinate construcției, iar restul de 8 milioane echipamentelor medicale și dotărilor necesare.

De la ONG la Guvern: decizia premierului Ilie Bolojan

Numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier al României a venit în contextul plecării lui Dragoș Anastasiu, după apariția informațiilor potrivit cărora acesta ar fi fost implicat ca denunțător într-un dosar de mită. Premierul Ilie Bolojan a considerat-o pe Gheorghiu o alegere potrivită, subliniind experiența sa în domeniul managementului, al comunicării și al atragerii de fonduri, calități demonstrate în cadrul Asociației Dăruiește Viață. Noul vicepremier vine, astfel, în Executiv dintr-o zonă a societății civile recunoscută pentru transparență și eficiență.

Contextul numirii și reacția publică

Premierul Ilie Bolojan a justificat alegerea Oanei Gheorghiu prin experiența sa în coordonarea unui proiect de anvergură și prin capacitatea de a mobiliza resurse private pentru scopuri publice. Decizia a fost validată de președintele Nicușor Dan în seara zilei de 29 octombrie, după ce acesta a aprobat nominalizarea transmisă de Guvern.

Atacurile din campania electorală și poziția publică a Oanei Gheorghiu

În timpul campaniei electorale din primăvara anului 2024, Oana Gheorghiu a intervenit public într-o dispută care îl viza pe actualul președinte, Nicușor Dan. Acesta fusese criticat pentru refuzul de a semna, chiar și după o hotărâre definitivă a instanței, autorizația de construire pentru un spital privat de oncologie pediatrică. În apărarea lui, Gheorghiu a afirmat: „Pot spune cu toată convingerea: un spital privat de oncologie pediatrică NU are sens. Nu este sustenabil, nu răspunde nevoilor reale ale copiilor bolnavi de cancer și nu are nicio justificare medicală sau socială.”

