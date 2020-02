Siegfried Mureșan dezvăluie fondurile UE, alocate României. Câți bani primim pentru autostrăzi

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a dezvăluit, joi seară, la Realitatea PLUS câte fonduri are alocate România din partea UE pentru infrastructură. Concret, acesta a precizat că România are din partea UE 25, 2 miliarde de euro inca din 2014 pentru construcția de autostrăzi, reabilitare drumuri și modernizarea căilor ferate.

Totodată, el a mai spus că în următorii 7 ani, ar urma ca România să primească 27, 2 miliarde de euro fonduri structurale și de coeziune și, de altfel, în jurul a 17 miliarde pentru agricultură.

”Vom mai primi fonduri europene pentru autostrăzi. Pentru perioada 2014-2020 România are alocate 25, 2 miliarde euro, fonduri structurale și de coeziune. Bani pentru construcția de contruscția de autostrăzi, reabilitarea drumurilor, modernizarea căilor ferate, infrastructură la sate. Pentru următorii șapte ani de zile CE a propus alocarea a 27, 2 miliarde de euro României, nu este niciun pericol să ne fie tăiate fondurile structurale și de coeziune. Avem fondurile structurale și de coeziune, vor fi între 25 și 27 de miliarde, avem banii pentru agricultură, vor fi probabil în jurul a 17 miliarde”, a declarat Siegfried Mureșan, în cadrul emisiunii ”Jocuri de Putere”, la Realitatea PLUS.

Eurodeputatul a precizat că UE va aloca României și 750 de milioane de euro bani noi, suplimentari, pentru tranziția spre o economie verde.

”În plus, vor mai fi 7, 5 miliarde de euro bani suplimentari pentru a ajuta regiunile afectate cel mai mult de tranziția spre o economie verde. 7,5 miliarde din care cei mai mari beneficiari sunt: Polonia 2 miliarde, Germania 800 de milioane, România deja pe locul 3, 750 de milioane de euro bani noi pentru: Valea Jiului, pentru regiunea Olteniei, pentru regiunile care boniferă spre a realize tranziția spre o economie verde”, a mai adăgat Siegfried Mureșan.