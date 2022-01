„Nu am trei milioane de dolari în cont. Suma exactă este în declarația de avere, dar acum au descoperit niște colegi de presă. Înainte de a intra în politică, am început un proiect în SUA, la Silicon Valley, am lucrat în 2014. Compania Zipline a făcut peste 250.000 de livrări cu drone. Am fost unul dintre colaboratori și am avut opțiunea de a avea acțiuni, compania s-a dezvoltat și a devenit un unicorn, estimat la 2,7 miliarde de euro. Am vândut o parte dintre acțiuni pe care le dețin de 5 ani, aproximativ 20%. Tranzacția se regăsește în declarația de avere. Este un proiect de care sunt foarte mândru”, a spus Cătălin Drulă, la Realitatea PLUS.