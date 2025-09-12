Prețurile în funcție de oraș și tipul de cimitir

Costul unui loc de veci variază considerabil în funcție de localitate și amplasament:

București, Cluj-Napoca, Timișoara – între 3.000 și 10.000 de lei pentru o concesiune standard de 25–50 de ani,

orașe mai mici sau zone periferice – între 1.500 și 4.000 de lei,

cimitire private – tarife mai ridicate, justificate prin facilități suplimentare precum iluminat, acces auto sau zone verzi.

Durata concesiunii este esențială: un contract pe termen scurt poate părea avantajos la început, dar reînnoirea ulterioară presupune taxe suplimentare.

Întreținerea anuală: o cheltuială constantă

Pe lângă concesionare, fiecare familie trebuie să achite și costurile de întreținere:

curățarea locului de veci,

tunsul ierbii și îngrijirea plantelor,

reparații minore la garduri sau monumente.

Aceste servicii costă, în medie, 100 – 500 de lei pe an, în funcție de cimitir și pachetul de lucrări.

Amenajarea și construcția: investiții de mii de lei

Un loc de veci simplu poate necesita pavare, montarea unui soclu sau ridicarea unui monument funerar modest. Prețurile pornesc de la câteva sute de lei și ajung la câteva mii, în funcție de materiale.

Cei care aleg varianta unui cavou trebuie să se pregătească pentru cheltuieli mult mai mari:

cavou simplu: 5.000 – 20.000 de lei,

modele personalizate sau sofisticate: peste 50.000 de lei.

La acestea se adaugă autorizațiile de construcție, taxele administrative și costurile de transport funerar, care ridică suplimentar factura finală.

Un loc de veci concesionat în 2025 poate costa, în realitate, de două până la trei ori mai mult decât suma plătită inițial pentru teren. De aceea, cei care doresc să facă această achiziție trebuie să ia în calcul nu doar prețul concesiunii, ci și toate taxele conexe pentru întreținere, amenajare și construcții funerare.