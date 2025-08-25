La 86 de ani, îndrăgita solistă a impresionat nu doar prin vocea sa, ci și prin apariția impecabilă într-un costum tradițional românesc. Publicul, prezent în număr mare, a întâmpinat-o cu aplauze și emoție, iar artista și-a început recitalul cu un mesaj adresat oamenilor care au susținut-o în perioada dificilă pe care a traversat-o.

Mesajul emoționant al artistei către public

„Bine v-am găsit, români gospodari și oameni buni! Bine v-am găsit, prieteni! Vă mulțumesc din suflet pentru căldura cu care mă primiți și pentru faptul că ați fost alături de mine la bine, dar mai ales la greu.

Datorită vouă am ajuns să cânt până la această vârstă. Vorba uneia din melodiile mele: „Eu sunt tot Irina voastră, iar voi tot ce am mai bun”! Vă iubesc mult de tot!”, a transmis Irina Loghin, stârnind ropote de aplauze.

Recital răsplătit cu aplauze

Artista a interpretat live o piesă, fără acompaniament, demonstrând încă o dată că vocea sa rămâne inconfundabilă. Publicul a răsplătit fiecare moment cu aplauze și ovații, confirmând legătura specială pe care Irina Loghin o are cu spectatorii săi.

Potrivit surselor citate de Click!, recitalul de o oră i-ar fi adus artistei un onorariu de aproximativ 2000 de euro.

Mesaj de suflet după pierderea soțului

Ion Cernea, soțul Irinei Loghin, a murit marți, 1 iulie, la vârsta de 89 de ani. Fostul sportiv de lupte greco-romane, dublu medaliat în anii '60 la Jocurile Olimpice, era căsătorit de zeci de ani cu apreciata solistă de muzică populară, alături de care avea doi copii, un băiat și o fată, Ciprian și Irinuca.

Pe rețelele de socializare, Irina Loghin a împărtășit cu fanii durerea trăită după moartea soțului său, Ion Cernea, cu care a avut o căsnicie de șase decenii:

„După o căsnicie de 60 de ani, pierderea soțului meu, Ion Cernea, este una care lasă un gol adânc în sufletul meu și al familiei noastre. Mesajele voastre mi-au adus alinare și m-au făcut să simt că nu sunt singură în această durere. Vă sunt recunoscătoare tuturor! Dumnezeu să îl odihnească în pace!"

