Nu trebuie să fii as în bucătărie ca să prepari această rețetă, tot ce trebuie să faci este să urmezi indicațiile de mai jos, iar la final vei obține un preparat perfect atât pentru prânz, cât și pentru cină.

INGREDIENTE:

4-5 cartofi

4 masline

4 felii sunca

100 ml smantana

1 ou

1 bila mozzarella (125 gr)

sare si piper

MOD DE PREPARARE:

Cum se prepara Cartofi cu mozzarella la cuptor, o reteta delicioasa si rapida

Cartofii curatati, spalati si taiati cubulete, ii fierbem in apa cu putina sare.

Nu trebuie sa fie fierti foarte tare pentru a nu se zdrobi, cand intra furculita in ei sunt ok.

Scurgem cartofii de apa si ii punem intr-o tava mica de ceramica sau orice alt vas rezistent la caldura.

Taiem maslinele si sunca bucatele mici si le punem peste cartofi.

Taiem si cateva bucatele din mozzarella si le presaram peste cartofi.

Saram si piperam.

Smantana o amestecam cu oul si o turnam peste cartofi.

Punem deasupra felii de mozzarella si dam tava la cuptorul preincalzit la 180 de grade timp de 20-25 de minute.

Scoatem din cuptor si servim mancarea calda.