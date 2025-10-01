Cauzele atacurilor de cord la tineri: diferențe între bărbați și femei

O echipă de cercetători de la Mayo Clinic din SUA a analizat 1.474 de cazuri de atac de cord la persoane de 65 de ani sau mai tinere, înregistrate între 2003 și 2018 în Olmsted County, Minnesota. Printr-o analiză detaliată a dosarelor medicale și a imaginilor cardiace, au identificat cauza principală a fiecărui caz.

Rezultatele arată că aterotromboza a fost responsabilă pentru 75% dintre atacurile de cord la bărbați, ceea ce nu este surprinzător. La femei însă, aceasta a fost cauza în doar 47% dintre cazuri – mai puțin de jumătate. Aceasta are implicații majore pentru prevenirea și tratamentul atacurilor de cord.

„Această cercetare (publicată în Journal of the American College of Cardiology – n.red.) scoate în evidență cauzele atacurilor de cord care au fost subrecunoscute în mod istoric, în special la femei. Atunci când cauza unui atac de cord este înțeleasă greșit, tratamentele aplicate pot fi mai puțin eficiente sau chiar dăunătoare”, explică medicul cardiolog Claire Raphael.

Alți factori importanți care contribuie semnificativ la atacurile de cord includ disecțiile spontane ale arterelor coronare (SCAD) – rupturi în pereții arteriali unde se acumulează sânge, emboliile (cheaguri de sânge care călătoresc din alte zone ale corpului) și alți factori de stres pentru organism, cum ar fi anemia.

Echipa de cercetare a descoperit că multe infarcte cauzate de SCAD (disecție spontană a arterelor coronare) au fost inițial atribuite aterotrombozei, în special la femei, unde SCAD a fost aproape de șase ori mai frecventă. Dacă aceste cauze ale infarctului sunt diagnosticate greșit, medicii pot aplica strategii greșite pentru prevenirea unui nou atac.

