Ce legatură este între temperatura corpului si somn

Temperatura bazala a corpului fluctueaza natural in timpul zilei, atingand valoarea maxima spre sfarsitul dupa amiezei, dupa care incepe sa scada, pregatind organismul pentru somn.

Cand temperatura corpului scade, creierul primeste semnalul ca este vremea sa „mearga la culcare” si incepe sa produca melatonina, hormonul responsabil cu reglarea ceasului biologic si inducerea unei stari de somnolenta.

Ce temperatura trebuie sa ai in dormitor

Ca sa usurezi procesul natural de racire a corpului si sa-ti asiguri un somn continuu si neintrerupt, specialistii in somnologie recomanda ca in dormitor sa pastrezi o temperatura mai scazuta decat in restul casei, atat vara, cat si in anotimpul rece. Atentie! O temperatura prea mica va avea efectul contrar, pentru ca organismul tau va fi nevoit sa consume mai multa energie ca sa se incalzeasca, iar acest lucru va intarzia momentul in care vei adormi.

Pentru adulti, aceasta poate varia intre 15 si 19 grade. Temperatura ideala este considerata, de obicei, 18 grade, iar o temperatura prea mare pentru un somn linistit este cea care depaseste 24 de grade Celsius. Pentru sugari si copii mici, temperatura optima variaza intre 18 si 21 de grade.

Aceste valori ale temperaturii asigura un somn mai odihnitor, previn insomniile si chiar imbunatatesc metabolismul. In plus, reduc intreruperile din timpul noptii, ceea ce contribuie la cresterea timpului petrecut in somnul REM si in somnul adanc, etapele cand organismul se reface psihic si fizic.

Cum iti asiguri un somn odihnitor in fiecare noapte

Iata ce recomanda Societatea Romana de Pneumologie (SRP), sectiunea de Somnologie si Ventilatie Non-Invaziva: