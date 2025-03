Apa este esențială pentru existența vieții, iar toți suntem conștienți de importanța consumului adecvat de apă zilnic pentru a ne menține sănătatea. Adrian Vornicu, expert în micro-nutriție, ne oferă informații despre cel mai benefic tip de apă pentru organismul nostru.

Hidratarea joacă un rol fundamental în menținerea sănătății, iar medicii ne sfătuiesc constant să ne asigurăm că bem suficientă apă pe parcursul zilei. Totuși, cu atâtea variante de apă disponibile în magazine, este firesc să ne întrebăm care este cea mai potrivită pentru noi.

În cadrul podcast-ului „Altceva cu Adrian Artene”, Adrian Vornicu a discutat despre semnificația apei pentru sănătatea noastră și ne-a oferit recomandări cu privire la tipul de apă pe care ar trebui să-l alegem.

„Aș începe prin a prezenta altfel o formulă care circulă foarte mult. Se spune că suntem 75- 80% apă. De fapt, suntem 99%. Și o să explic de ce. Când se spune că suntem 75% se privește doar aspectul volumetric al moleculelor, nu cel numeric”, a explicat Adrian Vornicu.

Specialistul a vorbit și despre importanța apei pentru dezvoltarea fătului uman, unde consumă o cantitate însemnată de apă.

„Viața apare în apă. Fătul se naște într-o piscină salină, care este lichidul amniotic. Apare în acea apă salină. Și atunci de aici această recomandare pe care eu nu o înțeleg și nici nu vreau acum să o critic prea mult: copiii mici să nu mănânce sare până la doi ani. Dar el iese dintr-o piscină salină, unde în ultimele luni de viață bea lichidul amniotic”, spune acesta.

Indiferent de magazinul în care ne decidem să facem cumpărăturile, ne va întâmpina o multitudine de opțiuni în ceea ce privește apa. La o atentă pivire asupra etichetei, vom observa că nu doar marca este diferită, ci și compoziția și calitatea apei îmbuteliate.

„Dar între mese apoi prin apă pură, și prin apă pură înțeleg fiecare sticlă de apă plată, are o marcă și spune așa: reziduul sec la 180 de grade și apoi ai o cifră cu miligrame. Ce înseamnă asta? Este luat un litru de apă, este pus la fiert și când se evaporă rămân niște reziduuri pe fundul vasului și ele sunt cântărite. Atunci constatăm că din tot acel litru după ce a fiert a mai rămas 100 miligrame”, a declarat Adrian Vornicu. Potrivit acestuia, cel mai bine este să apelăm la apă cu reziduul sub 100.

„Eu recomand, din ceea ce am studiat și învățat, să se bea între mese o apă cu reziduul sub 100. Și aici dacă ne uităm puțin la cele mai longevive categorii de persoane, în general sunt cei din zonele alpine, unde munții oferă apă foarte pură. Deci o apă sub 100 pentru apa dintre mese, iar la masă putem să bem o apă minerală, cu jumătate de oră înainte de masă”, mai spune acesta.

