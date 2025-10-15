Care este cea mai mare ispită în viața duhovnicească a unui om. Preasfințitul Benedict, Episcopul Sălajului: ”Nu zicem că nu” -VIDEO

Care este cea mai mare ispită în viața duhovnicească a unui om. FOTO: Basilica
Ispita sau îndemnul la păcat este prima etapă prin care diavolul încearcă să pună mâna pe om, spun sfinții părinți. Potrivit lor, aceasta poate lua forme diferite, precum pofta trupului (mâncare, băutură, desfrânare), pofta ochilor (bogăţie, desfrânare), pofta inimii (mândrie). 

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a dezvăluit care este cea mai mare ispită din viața duhovnicească a unui om. 

În cadrul unei predici, înaltul prelat a afirmat că în zilele noastre cea mai mare ispită este amânarea. 

”Ispita cea mai mare a noastră, în general, în viața duhovnicească este amânarea. Nu zicem că nu, că și vrășmașul, asta ne pune în minte, că da. 

Dacă ar zice nu, ne-am lupta împotriva lui, că înțelegem cât e de mincinos, dar nu zice nu, zice da, dar nu acum”, a declarat Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului.

