Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a dezvăluit care este cea mai mare ispită din viața duhovnicească a unui om.
În cadrul unei predici, înaltul prelat a afirmat că în zilele noastre cea mai mare ispită este amânarea.
”Ispita cea mai mare a noastră, în general, în viața duhovnicească este amânarea. Nu zicem că nu, că și vrășmașul, asta ne pune în minte, că da.
Dacă ar zice nu, ne-am lupta împotriva lui, că înțelegem cât e de mincinos, dar nu zice nu, zice da, dar nu acum”, a declarat Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului.
