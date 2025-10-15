Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a dezvăluit care este cea mai mare ispită din viața duhovnicească a unui om.

În cadrul unei predici, înaltul prelat a afirmat că în zilele noastre cea mai mare ispită este amânarea.

”Ispita cea mai mare a noastră, în general, în viața duhovnicească este amânarea. Nu zicem că nu, că și vrășmașul, asta ne pune în minte, că da.

Dacă ar zice nu, ne-am lupta împotriva lui, că înțelegem cât e de mincinos, dar nu zice nu, zice da, dar nu acum”, a declarat Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului.