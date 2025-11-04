Pentru anul 2025, populația eligibilă pentru sprijin prin carduri s-a redus de la 2,3 milioane la aproximativ 1,2 milioane de persoane, ca urmare a unor modificări legislative ce limitează accesul la categorii vulnerabile definite prin venituri și indemnizații sociale.

Ministrul a precizat că există în curs de livrare încă aproximativ 200.000 de carduri prin Poșta Română, iar începând cu 2026 se propune o schimbare radicală a modului de acordare a sprijinului social. În locul transferurilor financiare directe, sprijinul va fi oferit prin echipe comunitare de servicii integrate, care vor ajuta beneficiarii acasă cu acces la alimente, servicii medicale și alte programe sociale.

Cine sunt beneficiarii programului

Beneficiarii ai acestui program sunt:

- pensionarii cu vârsta de peste 65 de ani care primesc indemnizație socială;

- copiii și adulții cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venituri lunare mai mici sau egale cu 2.000 de lei;

- familiile și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune.

În urma datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, au fost identificați în total 1.115.773 beneficiari, dintre care 92,16% au carduri valabile.

Această măsură vine după un an electoral 2024 în care au fost făcute numeroase plăți către populația vulnerabilă, însă resursele pentru continuarea acestora s-au redus semnificativ, impunând astfel restricții mai stricte în criteriile de eligibilitate pentru anul 2025.

Ministrul Dragoș Pâslaru a subliniat importanța regândirii sistemului de sprijin social pentru a face ajutorul mai eficient și bine țintit de la anul viitor.

„Cardurile de alimente vor avea două încărcări în anul acesta. Prima încărcare am făcut-o deja. Peste un milion de carduri au fost încărcate şi aceste plăţi au fost făcute luna trecută. A doua plată de 125 de lei este în luna decembrie, aşa cum am anunţat.

Folosesc această ocazie pentru a face nişte precizări care sunt importante. După un an electoral 2024 în care s-au folosit destul de multe plăţi către populaţia vulnerabilă şi în care cardurile acestea au ajuns la aproximativ 2,3 milioane de oameni, repet, un an electoral, luaţi în calcul ce vă spun pentru că este important, la sfârşitul anului 2024 Guvernul de atunci, realizând că nu mai sunt bani, nici bani europeni pentru a putea acoperi aceste lucruri, au redus eligibilitatea pentru carduri de alimente numai la anumite categorii, cum ar fi cei care au indemnizaţii sociale, 1.281 de lei şi persoanele cu venituri de sub 2.000 de lei, ceea ce face ca populaţia eligibilă pentru a primi plăţile acestea pentru anul 2025 să se reducă de la 2,3 milioane de oameni la 1,2 milioane de oameni.

Eu ce am făcut a fost să mă asigur că reuşesc să pun cap la cap resursele ca să plătesc pe baza legislaţiei pe care am găsit-o aceste 1,2 milioane de persoane vulnerabile", a spus Dragoş Pîslaru.