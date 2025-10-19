Incidentul s-a petrecut în jurul orei 12:10, la ieşirea din municipiul Slobozia, în zona Combinat.

„La locul evenimentului au fost găsite patru victime, conştiente şi cooperante, însă două încarcerate. Acestea au fost extrase dintre fiarele contorsionate ale autoturismelor şi predate echipajelor medicale. Toate cele patru persoane au fost evaluate şi monitorizate, ulterior fiind transportate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, pentru investigaţii suplimentare”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa.

La locul accidentului au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare şi o ambulanţă SMURD, la faţa locului fiind trimise de asemenea şi patru echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Ialomiţa.