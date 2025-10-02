Echipamente sportive descoperite în Portul Constanța

Potrivit Gărzii de Coastă, polițiștii din cadrul Grupului de Nave Constanța au oprit pentru verificări un camion aflat pe ruta Georgia – România – Republica Moldova. În urma controlului, autoritățile au găsit în vehicul 120 de echipamente sportive ce purtau însemnele unor mărci cunoscute. Produsele ridică suspiciuni că ar fi contrafăcute.

Într-o altă acțiune, desfășurată în PTF Isaccea, o echipă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali a verificat un camion înmatriculat în Ucraina. Vehiculul era destinat unei firme din aceeași țară.

La control, în compartimentul de marfă au fost identificate 13.053 de perechi de mănuși inscripționate cu logo-uri ale unor branduri internaționale, toate susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală.

Bunuri ridicate și dosar penal

Dacă ar fi fost comercializate ca originale, bunurile descoperite ar fi valorat aproximativ 1,4 milioane de lei. Întreaga cantitate a fost confiscată pentru continuarea cercetărilor.

Polițiștii de frontieră au deschis un dosar penal sub aspectul infracțiunii de punere în circulație a unor produse purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.