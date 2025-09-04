Haine contrafăcute în valoare de un milion de lei - descoperite într-un TIR ucrainean

Polițiștii de frontieră din Tulcea, împreună cu inspectorii vamali, au descoperit un transport de îmbrăcăminte ce ridică suspiciuni de contrafacere, evaluat la aproape un milion de lei.

Ce au transmis oamenii legii?

Controlul a avut loc la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, unde a fost verificat un ansamblu rutier înmatriculat în Ucraina. În urma verificărilor, autoritățile au găsit 318 perechi de pantaloni purtând o marcă cunoscută, însă fără documente care să ateste autenticitatea acestora.

Dacă ar fi fost comercializate ca produse originale, articolele vestimentare ar fi valorat aproximativ 954.000 de lei. Întregul lot a fost ridicat pentru cercetări, iar marfa figura ca destinată unei firme din Ucraina.

Cazul este acum investigat sub suspiciunea de punere în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu cele protejate legal, faptă ce aduce prejudicii de imagine și financiare titularilor de drepturi.