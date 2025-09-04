Ce au transmis oamenii legii?

Controlul a avut loc la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea, unde a fost verificat un ansamblu rutier înmatriculat în Ucraina. În urma verificărilor, autoritățile au găsit 318 perechi de pantaloni purtând o marcă cunoscută, însă fără documente care să ateste autenticitatea acestora.

Dacă ar fi fost comercializate ca produse originale, articolele vestimentare ar fi valorat aproximativ 954.000 de lei. Întregul lot a fost ridicat pentru cercetări, iar marfa figura ca destinată unei firme din Ucraina.

Cazul este acum investigat sub suspiciunea de punere în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu cele protejate legal, faptă ce aduce prejudicii de imagine și financiare titularilor de drepturi.