Captură uriașă, ascunsă printre obiecte de ceramică. Oamenii legii au descoperit peste 700.000 de țigări de contrabandă

Polițiștii de frontieră din Constanța au descoperit o cantitate impresionantă de țigări de contrabandă, ascunse cu ingeniozitate printre obiecte de ceramică, în două camioane înmatriculate în Republica Moldova. Valoarea totală a capturii depășește un milion de lei.

Ce au anunțat polițiștii?

Camioanele, conduse de doi cetățeni moldoveni de 36 și 35 de ani, circulau pe ruta Turcia – Republica Moldova și aveau aplicate sigiliile vamale ale autorităților turce. Documentele prezentate la frontieră indicau că transportul ar fi trebuit să conțină doar produse din ceramică.

Verificările amănunțite au scos însă la iveală indicii clare de manipulare: sistemele de închidere ale compartimentelor de marfă fuseseră desfăcute și remontate astfel încât să nu fie afectate sigiliile. La controlul fizic, polițiștii au găsit 722.000 de țigarete (36.100 pachete) ascunse printre cutiile de ceramică, unele netimbrate, altele provenite din Turcia și nedeclarate la intrarea în țară.

Întreaga cantitate de țigări a fost confiscată, iar șoferii sunt acum cercetați pentru contrabandă.