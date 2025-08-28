„În zilele următoare începe construcția grinzii de coronament. Odată cu începutul noului an școlar, vom ridica toate restricțiile de circulație pe Splaiul independenței, practic, se va putea circula normal. Restul lucrărilor de până la sfârșitul acestui an nu vor mai afecta circulația vehiculelor. Până acum s-a lucrat la trei din cele patru etape al proiectului. În zona Hanul Manuc sunt 180 de piloți forați din cei 240 ai noii construcții. Sunt 350 mii de tone armatură și au fost turnați 2.500 de metri cubi de beton, la care s-au făcut și testele de rezistență, care au iești foarte bine. Tot aici, vechiul planșeu a fost dezafectat. În Parcul Unirii ne mutăm cu utilaje de mare capacitate pentru a dezafecta planșeul. Apoi ne mutăm în zona fântânilor pentru dezafectarea planșeului vechi și montarea piloților de susținere. Primăria Sectorului 4 demonstrează că are capacitatea de a continua proiectele de dezvoltare atât de necesara locuitorilor orașului. Având în vede că pentru a obține acest rezultat am lucrat împreună cu foarte mulți oameni, și continuăm să facem acest lucru, le mulțumesc din tot sufletul celor care s-au implicat de la început. Cei care lucrează, inginerii care au făcut studiile, cei care au elaborate planurile tehnice, dar și celor care au semnat pentru această lucrare”, a declarat Daniel Băluță.