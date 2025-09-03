În septembrie 2025, 8 cade într-o zi de luni, ceea ce înseamnă că părinții vor primi banii la termen, fără decalaje.

Autoritățile au confirmat că sumele vor intra în conturile bancare în aceeași zi, pentru cei care au optat pentru această metodă. Cei care primesc banii prin mandat poștal vor trebui să aștepte câteva zile în plus, dar plata se va face, în general, până la mijlocul lunii, în funcție de localitatea de domiciliu.

Sumele alocate copiilor rămân neschimbate

Conform OUG 156/2024, alocațiile lunare pentru copii rămân la următoarele valori:

719 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani

719 lei/lună pentru copiii cu handicap, cu vârsta între 3 și 18 ani

292 lei/lună pentru copiii între 2 și 18 ani, inclusiv elevii de liceu sau profesională

Alocațiile sunt plătite automat în fiecare lună, fără a fi nevoie de o cerere nouă, atât timp cât dosarul este complet și corect înregistrat în sistemul ANPIS.

Ce trebuie să conțină dosarul pentru alocație și cum se depune în 2025

Părinții care solicită alocația pentru prima dată în 2025 trebuie să depună un dosar complet la agenția teritorială ANPIS. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

Certificatul de naștere al copilului (copie + original pentru conformitate)

Actele de identitate ale părinților

Certificatul de căsătorie sau, dacă e cazul, o declarație notarială privind custodia

Document care atestă domiciliul copilului

Extras de cont bancar, în cazul în care se optează pentru plată prin virament

Plata alocației începe, de regulă, din luna următoare aprobării dosarului, dacă toate documentele sunt în regulă.

Virament bancar sau mandat poștal: cum e mai avantajos

Părinții pot alege între două metode principale de primire a alocațiilor:

Viramentul bancar este opțiunea recomandată. Este cea mai rapidă și sigură, iar banii ajung direct pe card în ziua procesării. Pentru acest tip de plată, este necesar un extras de cont din partea titularului.

Mandatul poștal este utilizat mai ales în mediul rural sau de către cei fără cont bancar. Banii sunt trimiși prin Poșta Română, iar termenul de livrare poate varia în funcție de zonă, însă plata este, în general, finalizată până la jumătatea lunii.

Cei care doresc să schimbe metoda de primire a banilor — de exemplu, de la Poștă la card bancar — trebuie să depună un nou extras de cont la agenția ANPIS. Schimbarea va fi operată în sistem, iar următoarele plăți vor fi făcute direct în cont.