Când se pune varza la murat

Motivele nu sunt doar tradiționale, ci și practice. Temperaturile mai scăzute de la final de octombrie ajută varza să fermenteze lent și uniform, ceea ce îi oferă un gust mai intens și o textură crocantă.

După ce ați ales căpățânile de varză și le-ați curățat, înainte de a le așeza în butoi, pe fundul butoiului se pot așeza câteva felii de mere și gutui, peste care se pune varza, alternând cu mirodenii precum boabe de muștar, mărar uscat, morcov ras, hrean și câțiva căței de usturoi. Toate aceste ingrediente vor contribui la savoarea finală și la menținerea verzei în stare perfectă până la primăvară.

Saramura este elementul esențial al procesului de murare. Se prepară simplu, din apă călduță și sare grunjoasă neiodată, în proporția potrivită, aproximativ o lingură mare de sare la un litru de apă. Apa sărată se toarnă peste varză până când o acoperă complet.

Butoiul trebuie păstrat într-un loc răcoros și bine aerisit, ferit de soare sau de surse directe de căldură. În primele zile, se recomandă să „răsufli” varza, adică să introduci un furtun în lichid și să sufli ușor, pentru ca saramura să se omogenizeze și fermentația să se desfășoare uniform.