Cancelaria prim-ministrului a publicat, luni, contractul de leasing operational pentru cele 17 autovehicule Dacia Duster pick-up.

Conform contractului, Cancelaria plăteşte pentru cele 17 autovehicule, lunar, 80.531,55 lei, cu TVA inclusă.

Cancelaria Prim-ministrului a justificat, anterior, contractul de leasing operaţional pentru 17 autovehicule Dacia Duster pick-up prin economii substanţiale la bugetul de stat, susţinând că noul aranjament costă 80.000 lei lunar, faţă de 480.000 lei cât se plătea anterior pentru 16 maşini cu şofer de la RAAPPS.

Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a acuzat Cancelaria de încălcarea OUG 156/2024 şi OUG 34/2023, care interzic achiziţia prin leasing a autovehiculelor de către instituţiile publice. Sindicaliştii mai susţin că Cancelaria nu are atribuţii de transport marfă şi că Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ar fi fost modificat pentru a crea o aparenţă de legalitate.

Luni, Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a cerut demisia sau demiterea de urgenţă a lui Mihai Jurca, şeful Cancelariei Prim-ministrului, acuzându-l de abuzuri, minciuni şi intimidarea angajaţilor. Sindicaliştii afirmă că Jurca „a transformat curtea Guvernului în garaj privat”.

