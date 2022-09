Din anul 1940 și până în prezent, consumul de apă a crescut de patru ori. Românii au nevoie de aproape 8 miliarde de litri de apă pe an.

Un robinet stricat care picură pierde 17 litri de apă pe zi. Într-un an cantitatea de apă risipită poate ajunge la 5000 de litri.



În plus, fiecare picătură de apă adaugă cifre în plus la factura de la întreținere. Specialiștii spun că nu este suficient să eliminăm doar risipa care se produce din cauza defecțiunilor. Putem face mai mult de atât.



Nu lăsați robinetul pornit atunci când vă spălați. Un robinet care curge poate consuma până la 10 litri de apă pe minut.

Specialiștii nu recomandă să umplem cada cu apă de câte ori ne spălăm și să încercăm să limităm timpul petrecut sub duș la cel mult 5 minute.



Optati pentru un dus in loc sa umpleti o cada cu apa. O baie consuma de 3 ori mai multa apa decat un dus de 6 minute.

În plus, specialiștii recomandă să folosim o mașină de spălat vase, dacă avem posibilitatea. Asta pentru că economisește mult mai multă apă decât spălarea vaselor cu mâna. Și mașina de spălat rufe este un consumator serios.



Evitati sa porniti masina de spalat rufe pana cand cuva nu este complet plina cu haine. Astfel, reduceti consumul de apa.



Peste un miliard de oameni din toată lumea nu au acces la apă potabilă sigură. Facturile la întreținere în schimb au crescut. O atitudine responsabilă vis-a-vis de consumul zilnic este necesară și ne-ar putea lăsa cu câțiva lei în plus în buzunare în fiecare lună.