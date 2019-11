O călugăriță din Timiș, găsită de salvamontiști în munții Bucegi. Ce voia să facă acolo?

2019-11-20 23:37:05 Chadrinskaia

Sunt destul de mulți cei care fac confuzie între o soră de mănăstire și o călugăriță. Am avut o colegă care intrase prima la un liceu bun din Ploiești si o dată s a hotărât să ajungă la Omu si m a luat și pe mine care mai urcasem cu niște tineri de la un club de alpinism, făcusem și niște cursuri de animatori montani și am întâlnit la urcare un nene cam miștocar care parcă mai tare a ambiționat o deși era vizibil ceață si nițel frig și am ajuns într un loc pe Valea Cerbului care era cel mai înalt si nu se mai vedea nimic și a sunat la salvamont care a zis să urcăm în cel mai inalt loc... In fine am realizat că probabil trebuie să cobor pe direcția de urcare și după ceva timp am ajuns si la cabană unde am avut niște momente de descărcare nervoasă prin râs iar Ani mi a spus după câteva zile ceva de genul că i a fost mai ușor de gestionat vizita la dentist după experiența din ajun...