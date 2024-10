Pensionar: Nu am dat drumul la caldura ca imi este teama de factura. Pensia mea e de 1700 si ce sa fac ...

Reporter: Si cum rezistati?

Pensionar: Mai pun o patura pe mine, o haina in plus...

Oamenii spun că se asteaptă ca facturile sa fie duble în această iarnă.

Pensionar: Ne afecteaza ca pensia e mica. Ce sa faci cu 2.000 de lei?

Imbracata stau. Anul trecut au fost acceptabile dar anul asta nu stiu cum vor fi (preturile la enrgie si gaze - n.r.).

De altfel, administratorii de blocuri spun că oamenii întârzie tot mai mult plata facturilor la întreținere.

"Deja am observat un fenomen ciudat si dubuios in sensul ca inclusiv in randul persoanelor mai tinere care nu mai platesc la timp si ne asteptam sa iesim cu datorii din iarna", spune Eugen Berceanu, administrator de bloc.