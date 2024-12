Întrebat despre informațiile potrivit cărora ar urma să se facă dosare pe numele lui și că atunci când se vor organiza noi alegeri, nu o să i se mai permită să candideze, Călin Georgescu a răspuns: „Da, am auzit și eu. Am auzit asta. Am următoarea observație. În primul rând, sigur că ei, în disperare, cum am spus și în mesajul meu, încă își văd periclitate pozițiile, sigur, toate aceste sinecuri pe care le-au creat în timp și practic disperați după ceea ce s-ar putea scoate la suprafață din toate mizeriele căpătate de 15 de ani, disperarea a culminat cu această decizie, a Curții, și am următorul mesaj, la rândul meu, pentru ei. În primul rând, în acest moment, că asigur, dincolo de ce știu ei, că toată, tot mapamonul, toată lumea știe ce se întâmplă în România. Toată. În niciun caz, lucrurile nu vor rămâne așa cum dorește puterea de la București, la sistemul ei. În primul rând, Curtea Constituțională are 9 membri, corect? 9 membri să fie peste puterea a 19 milioane de oameni. Deci asta înseamnă, și este fără control, asta înseamnă că este a patra putere în stat, de nimeni controlat. De nimeni controlat. Și, practic, crează un dezechilibru celor trei puteri în stat, altfel, care, practic, sunt în zona democrației. Alterând astfel, practic, în ultima instanță, democrația”, a spus Călin Georgescu.

Călin Georgescu: Nu mă vor putea opri. Și nu vor putea opri poporul român

„Asta este prima mea observație. A doua observație față de situația la nivel internațional. Eu în orice caz, așa cum am spus, poporul român este suveran și va rămâne suveran, indiferent ceea ce îi vor face și indiferent unde vor ei să mă oprească. Nu mă vor putea opri. Și nu vor putea opri poporul român din ceea ce își dorește să schimbe. Este imposibil așa ceva.

Pentru că, în ultima instanță, am făcut așa cum am promis, deja, istorie. Ei nu mai pot șterge istoria. Pot șterge orice, dar istoria nu au cum să o șteargă. Și, spun încă o dată, tot mapamondul, toată lumea este cu ochii în momentul acesta pe România, pe ce se întâmplă, și pe acest act barbar împotriva democrației pe care statul olinarhic l-a făcut astăzi. Deci toată presa internațională este informată, se știe despre ce se vorba”, a spus acesta.

Referitor la faptul că ar fi fost contactat cineva din afara țării, acesta a spus: „Da, da, sigur că da. Singura legătură existente pentru moment este în America. Prefer să nu menționez momentan aceste nume, dar cert este un lucru că, cum vă spuneam, nu pot rămâne așa aceste aspecte care au fost făcute și am văzut și deparația de la Cotroceni, e de neimaginat. Adică, deja nu mai contează nimic decât puterea lor”.