„Victorie pentru poporul României - Klaus Iohannis a demisionat! Acum, este timpul să revenim la „statul de drept” - reluați al doilea tur al alegerilor!”, scrie președintele ales, Călin Georgescu pe rețeaua X.

Victory for the people of Romania - Klaus Iohannis resigned! Now, it’s time to return to “rule of law” - resume 2nd round of elections!