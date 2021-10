„Pământul strămoșesc are ca scop principal crearea unei atitudini sufletesti in această țară și ca poziție precisă de a renaște România. România poate să renască prin mine, prin fidecare dintre noi în parte și renaște prin noi toți.

Am precizat foarte clar. Nu mă mai interesează nimic din ce și cine a făcut, contează ce facem noi acum. Îți slujești țara exact în momentul cel mai greu. și atunci am chemat întregul popor român de a sluji cu credință națiunea română prin a ajuta cel mai important punct de plecare al economiei românești: gospodăria țărănească, țăranul român, micul producător. Aici trebuie să ajungem . Nu poți acea suvernaitatea unei țări până nu ai suveranitatea ta interioară”, a declarat Călin Georgescu, vineri seară, la „Culisele statului paralel”.

Călin Georgescu a lansat pe 1 octombrie 2021 mișcarea „Pământul Strămoșesc”, în comuna Marginea, județul Suceava, pentru a pune în aplicare proiectul de țară: „Hrană, Apă, Energie”.

„Suntem gata și deja am acționat în multe Am fondat mișcarea „Pământul strămoșesc” în comuna Marginea, în Bucovina, jduețul Suceava, unde am ridicat o mică sera, un hambar. (...) Sunt agronom, am facut Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și doctoratul în știința solului. (...)

Te intorci la radacini, la istoria ta și îți găsești destinul.

Stiți de unde pleci? De la a-ți mătura corect curtea. E primul pas. De aici pleacă totul.

Călin Georgescu a mai precizat că prin mișcarea sa și planul de acțiune nu se raportează la ceilalți politicieni din România.

„Eu nu ma raportez la cei din politica actuala. Nu ma interesează ce fac ei, ma interesează ce fac eu, este exemplul meu, și am milioane de români în spate.

Poporul român conduce România. Iar atitudinea este pe termen scurt, educația este pe termen lung, iar Dumnezeu stă în spate. Nu avem cum să ratăm acest moment în care atitudinea poporului român este din ce în ce mai mare.

În primul rând chemi diaspora, românii din afară îi aduci in tara, creandu-le un camp de manifestare, pentru ca avem cea mai mare parte a poporului român fugit din multe motive in Occident. Trebuie să apelezi la ei pentru că expertiza lor va conta foarte mult în ridicarea națiunii române”, a mai spus cel care a fost desemnat de AUR pentru funcția de premier al României.

Călin Georgescu a prezentat și care sunt cele mai importante măsuri pe care le are în vedere mișcarea înființată de el.

„Legile pe care le dai trebuie să fie simple, clare, precise, pe înțelesul tuturor. Functionari corecți si destoinici care să pună în aplicare aceste legi, taxe și impozite mici, pentru ca țara se ridica in momentul in care nu mai impozitezi, nu mai jecmanesti poporul cum e astazi. Îl aduci in pozitia că dacă el e bogat, toată țara este bogată.

O moneda sigura si stabila, inseamna sa iți intaresti moneda ta, neraportand-o la alte lucruri virtuale, o raportezi la cea mai importanta bază - la aur. Și ai avea o țară curată și ingrijita. (...)

Legat de aur, zacamintele Europei depășesc 10 mii de tone, rezervele neexploatate ale României depasesc 8 mii”, a mai punctat Călin Georgescu, la „Culisele statului paralel”.