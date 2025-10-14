Călin Georgescu a transmis un mesaj ferm de susținere pentru președintele Donald Trump, în contextul discursului susținut de acesta în Parlamentul israelian, după eliberarea ultimilor prizonieri reținuți de Hamas. Liderul suveranist a subliniat rolul esențial al președintelui american în procesul de soluționare a conflictului din Gaza.

"Văzând discursurile copleșitoare din parlamentul israelian, realizăm că această pace nu se putea înfăptui fără președintele Donald Trump, care se dovedește a fi președintele păcii, iar modul în care președintele Trump și premierul Netanyahu s-au adresat parlamentului, inclusiv opoziției, dovedește un lucru: marile națiuni respectă democrația și respectă opoziția," a afirmat Călin Georgescu.

Georgescu a criticat și atitudinea superficială pe care unii români, inclusiv politicieni, o au față de parteneriatul cu Statele Unite ale Americii: „Aud tot mai mulți ignoranți care spun că respectăm America pentru siguranța și securitatea pe care ni le oferă. Eu spun ceva mai mult: că America dovedește toleranță față de toate religiile, iar religia creștin-ortodoxă a înflorit pe acest al doilea mandat al președintelui Trump, iar aceasta dovedește foarte multe”.