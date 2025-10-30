"Agresiunea manifestată față de administrația Trump de către oficiali români de rang înalt cu siguranță nu a trecut neobservată la Washington, iar retragerea parțială a trupelor americane din România este modul diplomatic în care conducerea SUA arată lipsa de încredere față de administrația ilegitimă de la București. Vor urma și alte elemente în perioada următoare”, a declarat Călin Georgescu.

Călin Georgescu a atras atenția în repetate rânduri asupra faptului că asocierea în guvern a unor oameni care au avut un discurs anti-Trump agresiv va duce la un eșec al guvernanților români în menținerea unui parteneriat credibil cu aliații strategici.