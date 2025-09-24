Călin Georgescu urmează să ajungă astăzi la Inspectoratul Județean Ilfov pentru a da cu subsemnatul în cadrul măsurii de control judiciar, așa cum o face în fiecare zi de miercuri. Vorbim despre un al doilea dosar în care a fost trimis în judecată și care cuprinde acuzații de complicitate la instigare la acțiunii împotriva ordinii constituționale. Avocații lui Călin Georgescu susțin că aceste acuzații sunt nefondate și descriu "un simulacru de rechizitoriu care va fi desființat de Justiție".

Nici până la această oră nu s-a fixat încă un prim termen în acest dosar ajuns de la Parchetul General pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel București. Dosarul a fost înregistrat însă urmează să se stabilească un prim termen în acest caz.

Lumea Justiției este în acest moment paralizată deoarece activitatea judecătorilor în instanțe este suspendată la judecătoriile din toată țara.

Astăzi la IPJ Ilfov așteptă să vedem mobilizare din partea susținătorilor lui Călin Georgescu. De altfel, așa cum au făcut-o de fiecare dată. Am văzut și mobilizare din partea jandarmilor care au instalat de fiecare dată garduri, lucru pe care îl vor face cu siguranță și astăzi.

Ce spun susținătorii lui Călin Georgescu, dar și mesajul liderului suveraniștilor va fi transmis în direct de Realitatea PLUS.